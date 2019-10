PRIESKUM: Slováci myslia viac na budúcnosť, ako na bezhlavé míňanie

Bratislava 28. októbra (TASR) - Ak by Slovák dostal 750 eur, odložil alebo investoval by si z nich až 77 %. Oproti vlaňajšku je to mierny nárast o tri percentá. Traja z 10 Slovákov by si dokonca odložili celú sumu. Ak by však podobnú sumu dostal Čech, zostalo by mu až 90 %. Podľa výsledkov najnovšieho prieskumu Slovenskej sporiteľne, ktorý realizovala spoločnosť IMAS International, by si Slováci v priemere odložili či investovali 576 eur.



Veľká časť ľudí by neminula ani euro, ale až tretina ľudí by si odložila od 301 do 500 eur a zvyšok minula. "Z prieskumu vyšlo, že Slováci by v prípade, ak by mali k dispozícii 750 eur, viac ušetrili, ako peniaze hneď minuli. Len 6 percent opýtaných sa vyjadrilo, že by nič neušetrili. Je to viac ľudí ako vlani. Ukazuje sa, že Slováci v tomto prípade viac myslia na budúcnosť, ako na bezhlavé míňanie," komentuje prieskum analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.



Podľa prieskumu najviac by sumu 750 eur ušetrili, resp. investovali ženy a mladí ľudia od 15 do 29 rokov. Až 38 % ľudí z tejto vekovej kategórie by ušetrilo od 300 do 500 eur. V porovnaní s minulým rokom by si v priemere ľudia odložili bokom o 19 eur viac. Najmenej by investovali či ušetrili ľudia starší ako 50 rokov, čo súvisí aj s ich nižšími príjmami v dôchodku v porovnaní s vyššími výdavkami na potraviny či zdravotnú starostlivosť.



V porovnaní s Čechmi sú Slováci na tom horšie, nakoľko až 90 % by tieto peniaze odložilo bokom, alebo ich ďalej zhodnocovalo. Nasledujú Rumuni (84 %), Maďari (60 %), Chorváti (50 %) a Srbi (44 %). Sumy v prieskume sa líšili v závislosti od životnej úrovne ľudí v danej krajine. V Česku to bolo 20.000 českých korún (773 eur), v Maďarsku 200.000 forintov (595 eur), v Rumunsku 2000 lei (420 eur), v Chorvátsku 4000 kún (540 eur) a Srbsku 30.000 dinárov (255 eur). Sumy sa prepočítali priemerným kurzom za posledných 12 mesiacov.



Až 48 % Slovákov sa radí o financiách s rodinou. "Druhou najčastejšou odpoveďou v prieskume bolo hľadanie si informácií na webe či v novinách a časopisoch, čo pri rozhodovaní o nakladaní s peniazmi ovplyvňuje 42 % Slovákov. Tretina opýtaných uviedla, že sa riadi radami finančných poradcov. Oproti minulému roku je to nárast o 5 percent," zdôrazňuje analytička.