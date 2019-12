PRIESKUM: Slováci najčastejšie online nakupujú knihy a najmenej jedlo

Bratislava 8. decembra (TASR) - Slovákov, ktorí nakupujú cez internet, za posledných desať rokov výrazne pribudlo. V roku 2008 zhruba 23 % ľudí, ktorí využívali internet, nakupovalo online. Aktuálne je tento podiel na úrovni 59 %. Z najnovšieho prieskumu Slovenskej sporiteľne vyplýva, že až dve tretiny ľudí nakupujú prevažne knihy, najmenej, a to ani nie štvrtina, si objednáva prostredníctvom internetu potraviny. Prieskum pre skupinu Erste zrealizovala spoločnosť IMAS International počas septembra tohto roka.



"Online obchody využívajú Slováci na nákup oblečenia, obuvi či rôznych doplnkov, vysoký podiel z celkových nákupov na internete má aj elektronika ako TV, počítače, tablety či smartfóny. Najmenej nakupujeme prostredníctvom internetu jedlo. Až dve tretiny Slovákov si nevie predstaviť, že by si práve jedlo objednávali online," povedala Lenka Buchláková, analytička banky.



Až 60 % opýtaných Slovákov nakupuje cez internet letenky alebo platí za hotel či iné cestovné položky. Napríklad Česi najčastejšie nakupujú cez internet oblečenie, obuv či rôzne doplnky (70 %), Maďari zase elektroniku (43 %). Nakupovanie kníh cez internet zaznamenalo na Slovensku najvyšší medziročný rast, a to až o vyše 15 %. V Čechách rovnako vysoký medziročný nárast zaznamenali online nákupy leteniek alebo platby za hotel či iné cestovné položky.



Podľa analytičky v porovnaní s okolitými krajinami je Slovensko jasne lídrom v nakupovaní online. Dokonca aj Rakúšania sú v tomto smere za Slovenskom. Súvisí to s tým, že Slováci radi využívajú zľavy, ktoré internetové obchody ponúkajú v porovnaní s kamennými obchodmi. Najmenej z okolitých krajín využívajú nakupovanie online Maďari, je ich len polovica z tých, ktorí sú na internete.



Aj podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat je nakupovanie online v krajinách EÚ čoraz obľúbenejšie. Spotrebitelia oceňujú jeho výhody, ako napríklad možnosť nakupovať kedykoľvek a kdekoľvek, majú prístup k širšej škále výrobkov a sú schopní ľahko porovnávať ceny. Až 60 % ľudí v EÚ vo veku 16 až 74 rokov nakupovalo vlani online. Ide o dvojnásobný nárast oproti roku 2008.



Hoci muži majú tendenciu nakupovať online o niečo viac ako ženy, podiel nakupujúcich online sa za posledných 10 rokov zvýšil viac medzi ženami (z 30 % v roku 2008 na 59 % v roku 2018) ako medzi mužmi (z 35 % v roku 2008 na 61 % v roku 2018).



Za posledných 10 rokov sa podiel online nakupujúcich v EÚ zvýšil vo všetkých vekových skupinách, ale najmä v prípade mladších používateľov internetu vo veku 16 až 24 rokov (zo 40 % v roku 2008 na 72% v roku 2018) a tých vo veku 25 až 34 rokov (zo 46 % v roku 2008 na 78 % v roku 2018). Najvyšší podiel ľudí, ktorí nakupovali online v predchádzajúcom roku, bol v Dánsku (84 %), Spojenom kráľovstve (83 %), Holandsku (80 %), Švédsku (78%) ) a Nemecku (77 %).



"Pri platení cez internet je potrebné byť opatrný pri otváraní príloh alebo neznámych odkazov a e-maily od neznámych osôb vôbec neotvárať. Neinštalovať si aplikácie z neznámych zdrojov a neznáme rozšírenia do internetového prehliadača. Na počítač, notebook, tablet, mobilný telefón si pravidelne inštalovať bezpečnostné aktualizácie a pripájať sa len z overených sietí. Napríklad aj heslo do služieb elektronického bankovníctva je nutné si pravidelne meniť a nepoužívať rovnaké heslo v iných aplikáciách a internetových stránkach najmä v sociálnych sieťach," upozorňuje analytička.