Prieskum: Slováci nakupujú na splátky stále za viac, a to aj tento rok

Bratislava 22. apríla (TASR) - Priemerná hodnota nákupov spotrebného tovaru na splátky z roka na rok rastie. Slováci dali vlani priemerne za jeden nákup na splátky v kamennom alebo internetovom obchode 674 eur. Päť rokov pred tým to bolo o 56 eur menej. Ani počas tohto roka poznačenom konsolidáciou verejných financií zatiaľ nebadať pokles. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Home Credit.



Vo všeobecnosti o dosť častejšie nakupujú muži, vlani pripadalo na nich až 58 % nákupov, na ženy 42 %. Najväčší podiel z celoslovenského počtu nákupov na splátky bol vlani v Nitrianskom kraji, naopak, najmenej v Bratislavskom. Nakupujúci sa orientujú najmä na moderné technológie, pričom dominujú smartfóny pred notebookmi, televízormi, inteligentnými hodinkami a prvú päťku uzatvárajú domáce spotrebiče.



Prieskum ukázal, že v uplynulých rokoch postupne narastala financovaná suma pri nákupoch na splátky. Podľa dát spoločnosti Home Credit bola v roku 2019 priemerná hodnota jedného nákupu spotrebného tovaru 618 eur, v roku 2022 to bolo 641 eur, predvlani 655 eur a vlani dosiahla 674 eur.



„Zaujímavé je, že aj keď sa očakával čiastočný pokles v tomto roku, trend mierneho rastu pretrváva, čo potvrdzujú aj údaje z prvých mesiacov roka 2025 – január zaznamenal priemer 688 eur, február 683 eur a marec 642 eur. Práve v mesiacoch február a marec však spravidla býva vždy menej nákupov, v januári Slováci ešte často využívajú novoročné výpredaje,“ priblížil Marek Tomčík, obchodný riaditeľ Home Creditu.



Najväčší podiel z počtu financovaných nákupov za rok 2024 zaznamenali v Nitrianskom a Košickom kraji s 15-percentným, respektíve 14,7-percentným podielom, pričom najnižšia aktivita v prípade nákupov na splátky bola v Bratislavskom kraji s 11,1-percentným podielom. Ďalšie regióny, ako Trnava, Prešov, Žilina, Trenčín a Banská Bystrica vykazujú hodnoty v rozmedzí 11,5 % až 12,1 %.



„Vysvetlenie je také, že v regióne hlavného mesta je síce najmenej nákupov čo do počtu, no na druhej strane je tu najvyššia priemerná hodnota jedného nákupu na splátky, a to 772 eur. Práve v tejto časti Slovenska sú najvyššie príjmy a ľudia si tak môžu dovoliť kupovať drahšie produkty,“ dodal Tomčík. V Nitrianskom kraji, ktorý je prvý v počte nákupov, je priemerná výška jedného nákupu 654 eur.