Prieskum: Slováci nevedia čo sú nulové domy

Bratislava 23. mája (TASR) - Len niečo viac ako štvrtina ľudí sa stretla s pojmom takmer nulový dom. Pritom od konca budúceho roku bude musieť každá novostavba spĺňať podmienky s takmer nulovou potrebou energie. Vyplýva to z prieskumu agentúry 2Muse pre Združenie výrobcov murovacích materiálov (ZVMM).



"To, že s pojmom dom takmer s nulovou potrebou energie sa stretlo len 28 % oslovených Slovákov, potvrdzuje aj skúsenosť členov ZVMM. Klienti, ktorí plánujú stavbu domu, často nepoznajú normové požiadavky na tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií, aj preto by sa pri stavbe mali obracať na odborníkov," povedal vo štvrtok na stretnutí s médiami v Bratislave predseda združenia Martin Mihál.



Podľa prieskumu polovica (54 %) z ľudí, ktorí sa stretli s pojmom 'takmer nulové domy' si myslí, že pre výstavbu týchto stavieb je dôležité najmä využitie obnoviteľných zdrojov energie. Štvrtina (23 %) z nich považuje za najdôležitejšie doplnkové technológie, ako napríklad rekuperačné vetranie či tepelné čerpadlo. Avšak až viac ako pätina opýtaných mylne uvádza ako najdôležitejšie hrubé steny alebo čo najlepšie zateplenie domu.



Ako uviedol Mihál, nemalo by sa zameriavať na vytvorenie obvodových stien, ktoré sú predimenzované. Dôležitá je kombinácia kvalitnej obálky domu s využitím obnoviteľných zdrojov tepla, moderného vykurovania alebo chladenia. Vytvoriť takmer nulovú budovu je možné vďaka kvalitne spracovanému projektu, ktorý optimalizuje všetky energetické straty a zisky, a to i s pomocou energie slnka a prispôsobením dispozície domu.



Približne polovica (52 %) populácie sa domnieva, že aj pri použití moderných murovacích materiálov treba dom zatepliť. Nie je to však tak, keďže veľkou výhodou moderných murovacích materiálov je, že poskytujú dostatočné izolačné vlastnosti. Navyše, vďaka jednému stavebnému systému možno vyriešiť naraz viacero faktorov. Omietnuté murivo je trvale vzduchotesné, je mechanicky odolné a stabilné, akumuluje teplo v zime, zabraňuje nadbytočnému vonkajšiemu hluku a v neposlednom rade má požadované protipožiarne vlastnosti.



Novela normy o tepelno-technických vlastnostiach, ktorá vznikla v roku 2012 a predznačila vývoj do roku 2021, bude miernejšia. Dôvodom je, že prísne požiadavky, ktoré mali platiť pre obvodové murivo a boli nastavené z pohľadu neustáleho zvyšovania cien energií a vývoja materiálov, sa nenaplnili.



Podľa dostupných údajov na stránke zatepluj.sk je predpokladaný termín spustenia dotácie na stavbu takmer nulových domov vo výške 8000 eur v auguste 2019.



"Podporu od štátu vítame, aj keď prichádza skôr ako povinnosť stavať domy s takmer nulovou potrebou energie. Veríme, že vďaka nej sa ľudia začnú viac zaujímať o výstavbu domov v energetickej triede A0. Ľudia by si mali dať pri podávaní žiadosti pozor, aby sa neunáhlili s certifikáciami, a tiež dbať na správne vypočítanie plochy domu," zdôraznil podpredseda združenia Gabriel Szöllösi.