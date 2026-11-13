< sekcia Ekonomika
Darčeky, jedlo aj výzdoba: Koľko eur plánujú Slováci minúť na Vianoce?
Hoci drvivá väčšina Slovákov financuje sviatky z vlastných úspor alebo aktuálnej výplaty, až 71 % opýtaných má skúsenosť s tým, že pôvodne plánovaný rozpočet prekročí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. novembra (TASR) - Slovenské domácnosti plánujú na tohtoročné vianočné darčeky minúť v priemere 238 eur, čo je o 22 eur viac než vlani. Po započítaní nákupu potravín, surovín na pečenie, stromčeka a výzdoby sa celkový modelový vianočný účet vyšplhá na 576,62 eura. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus pre Nadáciu Partners a Finančný kompas na vzorke 1017 respondentov, ktorého výsledky predstavili v piatok na tlačovej konferencii.
Priemerná suma za darčeky však podľa odborníkov zakrýva výrazné rozdiely medzi domácnosťami podľa výšky ich čistého mesačného príjmu. Kým rodiny s príjmom do 1000 eur plánujú na darčeky vyčleniť v priemere 162 eur, domácnosti zarábajúce nad 2600 eur rátajú so sumou 305 eur.
„Vyššie rozpočty na darčeky sú častejšie v domácnostiach s vyššími príjmami a v rodinách s deťmi. Rozdiely môžu súvisieť s finančnými možnosťami aj s počtom blízkych, ktorých ľudia obdarúvajú. Priemer za celú populáciu preto nevystihuje situáciu každej rodiny,“ uviedol sociológ agentúry Focus Martin Slosiarik.
Priaznivejšou správou pre rodinné rozpočty je tohtoročný vývoj cien potravín. Modelový vianočný nákup bez darčekov vychádza na 338,62 eura, čo predstavuje medziročný pokles o takmer 4 %. Košík na vianočné pečenie zlacnel o vyše 5 % na 91,30 eura, k čomu prispel najmä pokles ceny masla z vlaňajších 15,60 eura na desať eur za kilogram. Suroviny na štedrovečerný a sviatočný stôl vyšli o vyše 9 % lacnejšie na 154,72 eura, zlacnelo napríklad údené mäso, klobásy či kačka. Naopak, za vianočný stromček, výzdobu a balenie darčekov si domácnosti priplatia približne 9 % (spolu 92,60 eura).
Hoci drvivá väčšina Slovákov financuje sviatky z vlastných úspor alebo aktuálnej výplaty, až 71 % opýtaných má skúsenosť s tým, že pôvodne plánovaný rozpočet prekročí. Takmer tretina domácností (32 %) pritom pociťuje finančné dôsledky Vianoc ešte dva až tri mesiace po sviatkoch alebo aj dlhšie.
Analytik portálu Finančný kompas Matej Dobiš varoval pred neuváženým využívaním kreditných kariet či povoleného prečerpania, pri ktorých sa nákup za 1000 eur môže pri polročnom splácaní predražiť o 56 až 74 eur. Odborníčka na osobné financie Partners Ivana Vida Paráková odporúča najprv si vyčleniť peniaze na bežné januárové výdavky a až zo zvyšku určiť pevný sviatočný limit.
Priemerná suma za darčeky však podľa odborníkov zakrýva výrazné rozdiely medzi domácnosťami podľa výšky ich čistého mesačného príjmu. Kým rodiny s príjmom do 1000 eur plánujú na darčeky vyčleniť v priemere 162 eur, domácnosti zarábajúce nad 2600 eur rátajú so sumou 305 eur.
„Vyššie rozpočty na darčeky sú častejšie v domácnostiach s vyššími príjmami a v rodinách s deťmi. Rozdiely môžu súvisieť s finančnými možnosťami aj s počtom blízkych, ktorých ľudia obdarúvajú. Priemer za celú populáciu preto nevystihuje situáciu každej rodiny,“ uviedol sociológ agentúry Focus Martin Slosiarik.
Priaznivejšou správou pre rodinné rozpočty je tohtoročný vývoj cien potravín. Modelový vianočný nákup bez darčekov vychádza na 338,62 eura, čo predstavuje medziročný pokles o takmer 4 %. Košík na vianočné pečenie zlacnel o vyše 5 % na 91,30 eura, k čomu prispel najmä pokles ceny masla z vlaňajších 15,60 eura na desať eur za kilogram. Suroviny na štedrovečerný a sviatočný stôl vyšli o vyše 9 % lacnejšie na 154,72 eura, zlacnelo napríklad údené mäso, klobásy či kačka. Naopak, za vianočný stromček, výzdobu a balenie darčekov si domácnosti priplatia približne 9 % (spolu 92,60 eura).
Hoci drvivá väčšina Slovákov financuje sviatky z vlastných úspor alebo aktuálnej výplaty, až 71 % opýtaných má skúsenosť s tým, že pôvodne plánovaný rozpočet prekročí. Takmer tretina domácností (32 %) pritom pociťuje finančné dôsledky Vianoc ešte dva až tri mesiace po sviatkoch alebo aj dlhšie.
Analytik portálu Finančný kompas Matej Dobiš varoval pred neuváženým využívaním kreditných kariet či povoleného prečerpania, pri ktorých sa nákup za 1000 eur môže pri polročnom splácaní predražiť o 56 až 74 eur. Odborníčka na osobné financie Partners Ivana Vida Paráková odporúča najprv si vyčleniť peniaze na bežné januárové výdavky a až zo zvyšku určiť pevný sviatočný limit.