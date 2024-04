PRIESKUM: Slováci plánujú tento rok najčastejšie dovolenku pri mori

Bratislava 28. apríla (TASR) - Top destináciami tohto roka sú pre európskych cestovateľov Taliansko, Grécko a Španielsko. Obyvatelia Slovenska plánujú dovolenku najmä pri mori, pričom si ako svoju cieľovú destináciu plánujú zvoliť Chorvátsko. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu európskej banky Revolut, ktorý sa uskutočnil na vzorke 15.000 respondentov vrátane 1000 ľudí na Slovensku.



Tretina opýtaných zo Slovenska plánuje dovolenkovať na Slovensku a 42 % plánuje dovolenku v zahraničí. Okrem Chorvátska (9 %) sa najčastejšie chystajú vycestovať do Talianska, Grécka, Česka a Španielska. Respondenti z iných krajín Európy, a to 47 %, chcú stráviť dovolenku vo vlastnej krajine.



Účastníci prieskumu zo Slovenska plánujú najmä dovolenku pri mori (33 %), s rodinou (25 %) alebo v prírode (15 %). Takmer každý desiaty Slovák chce stráviť tohtoročnú dovolenku vo wellness centre, deväť percent opýtaných chce dovolenkovať doma (9 %) a jedno percento sa plánuje zabaviť na hudobnom festivale.



"Slováci chcú na dovolenke navštíviť miestne pamiatky (44 %), ochutnať miestnu kuchyňu a spoznať miestne tradície (20 %). Pokiaľ ide o miesto pobytu, preferujú all inclusive hotely s nápojmi a stravou v cene (37 %). Slovenskí turisti patrili medzi tých, ktorí si najčastejšie vyberali dovolenky s wellnessovými, zdravotnými a skrášľovacími procedúrami (17 %)," priblížila európska banka.