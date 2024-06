PRIESKUM: Slováci platia mobilom dvojnásobne viackrát ako v roku 2019

Bratislava 1. júna (TASR) - Počet Slovákov, ktorí platia mobilným telefónom, sa oproti roku 2019 viac ako zdvojnásobil. V súčasnosti využíva mobil na platenie 45 % Slovákov, kým pred piatimi rokmi to bolo len 21 %. Rastie aj popularita platieb cez inteligentné hodinky, ktoré už využíva na platenie 18 % zákazníkov. Vyplýva to z prieskumu Mastercard iResearch, ktorý mapuje trendy v oblasti bezhotovostného platenia.



"Nákupné a platobné návyky slovenských zákazníkov sledujeme dlhodobo a vzostup obľúbenosti platieb mobilom a hodinkami patrí k najväčším trendom posledných rokov. Môžeme smelo hovoriť o novom trhovom štandarde, ktorý ľudia oceňujú najmä pre rýchlosť a pohodlnosť. Rovnako dôležitá je pre nás aj bezpečnosť transakcie, ktorá je v prípade tokenizovaných platieb dokonca vyššia ako pri bežných platobných kartách," uviedla generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku Jana Lvová.



Platobné návyky slovenských zákazníkov závisia aj od toho, čo so sebou nosia. Kým pred piatimi rokmi malo vždy pri sebe peňaženku s hotovosťou 70 % ľudí, podľa posledných údajov je to už len 64 %. Mobilný telefón si pri odchode z domu podľa prieskumu v súčasnosti berie vždy so sebou až 82 % ľudí.



Hoci sa inteligentné hodinky či náramky stávajú čoraz obľúbenejšími u slovenských zákazníkov, podľa prieskumu ich na platbu zatiaľ využíva len 18 % oslovených respondentov. Najčastejším dôvodom, prečo viac ľudí nevyužíva túto nositeľnú elektroniku na platenie, je, že vlastnia model, ktorý nepodporuje technológie potrebné na platenie.