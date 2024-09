Prieskum: Slováci považujú kryptoaktíva za špekuláciu

Bratislava 1. septembra (TASR) - Názory na kryptoaktíva rozdeľujú Slovákov. Najviac je tých, ktorí považujú kryptoaktíva za rizikovú špekuláciu (70,9 %), myslia si, že nemajú žiadnu reálnu hodnotu (40,3 %) a ako dočasný módny trend po čase odznejú (38,3 %). Na druhej strane ich niektorí považujú za budúcnosť online platieb (33,8 %), dobrú dlhodobú investíciu (31,2 %), prípadne tvrdia, že raz nahradia klasické meny (24,1 %).



Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Národnú banku Slovenska (NBS) realizovala agentúra Focus v novembri 2023. Nadviazala tak na podobný prieskum z roku 2021. Pri niektorých otázkach mohli opýtaní označiť viacero odpovedí.



Oproti predchádzajúcemu prieskumu aktuálne mierne vzrástol podiel respondentov, ktorí kryptoaktíva vlastnia, a to z 5,8 % na 6,5 %. Výrazne vzrástol podiel opýtaných, ktorí kryptoaktíva vlastnili v minulosti, z 3,1 % na 5,9 %. "Na základe výsledkov tohto prieskumu môžeme odhadovať, že praktickú skúsenosť s kryptoaktívami môže mať vyše desatina dospelej slovenskej populácie, pričom počet používateľov kryptoaktív ďalej rastie," zhodnotila centrálna banka. V porovnaní s prechádzajúcou sondážou však klesol počet respondentov, ktorí zvažujú nakupovať kryptoaktíva v budúcnosti.



Medzi tými, ktorí majú praktickú skúsenosť s kryptoaktívami, sú najčastejšie zastúpení muži, s vekom 25 až 34 rokov, vysokoškolským vzdelaním a čistým mesačným príjmom medzi 1000 a 2000 eurami. Prevažujúcimi dôvodmi nákupu zostávajú rovnako ako pred dvoma rokmi špekulácia a bližšie oboznámenia sa s kryptoaktívami. "Zrejme aj z tohto dôvodu má väčšina vlastníkov v tejto triede aktív investovaných menej ako 5 % investičného portfólia, a taktiež väčšina vlastníkov drží kryptoaktíva v hodnote do 1000 eur. Za posledné dva roky však rástol počet respondentov s vyššou hodnotou vlastnených kryptoaktív," priblížila NBS.



Pripomenula, že zatiaľ čo v roku 2021 bola najväčšia časť vlastníkov pri investovaní do kryptoaktív v zisku, v roku 2023 bola naopak v strate. Ide o dôsledok cenového vývoja za toto obdobie. Oproti minulosti tiež prišlo k pomerne výraznej zmene, čo sa týka financovania nákupov kryptoaktív. Zatiaľ čo predtým vlastníci financovali kúpu hlavne prostredníctvom bežného mesačného príjmu a výrazne menej prostredníctvom úspor, v minulom roku boli tieto dve možnosti porovnateľne časté.



Okrem obozretnosti spotrebiteľov pri investovaní má riziká kryptoaktív zmierniť aj prichádzajúca európska regulácia, tzv. MiCA. Začne platiť od 30. decembra tohto roka a na Slovensku bude dohľad v tejto oblasti vykonávať práve NBS. Od roku 2025 sa bude dať na stránke centrálnej banky overiť, či je subjekt oprávnený poskytovať služby kryptoaktív na Slovensku. Budú na nich tiež kladené oveľa vyššie požiadavky ako doteraz. "Regulácia zvýši štandard poskytovateľov služieb kryptoaktív, naďalej však zostanú vysokorizikovou investíciou," upozornila NBS.