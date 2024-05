Prieskum: Slováci považujú kyberhrozby za vážnejšie než krádež

Bratislava 19. mája (TASR) - Obyvatelia Slovenska považujú kybernetické hrozby za vážnejšie než hrozby fyzického typu. Ako najväčšiu hrozbu vidí 76 % podvody pri platení. Krádeže osobných vecí, ako napríklad odcudzenie mobilu, dokladov či platobnej karty, sa obáva 68 % opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Perfect Crowd pre mBank, ktorý sa uskutočnil na vzorke 792 respondentov.



"Digitálny svet sa čoraz viac stáva priestorom pre podvodníkov. Tí sú kreatívni, preto práve opatrnosť a dôslednosť môžu ochrániť aj osobné financie. Podľa nedávneho prieskumu sa pritom podvodov pri platení obáva o niečo viac staršia generácia, zatiaľ čo mladšie ročníky majú väčší strach z napadnutia svojho mobilného telefónu, pretože práve ten využívajú v prevažnej miere," uviedla mBank.



Prieskum ďalej ukázal, že viac ako 67 % respondentov si uvedomuje hrozbu úniku citlivých alebo osobných dát. Rovnaké percento má obavy o bezpečnosť každodenných financií, a to zneužitia karty alebo účtu.



Taktiež z neho vyplýva, že obyvatelia Slovenska vnímajú sofistikovanosť kybernetických podvodov a mnohé z nich poznajú. "Napríklad 12 % Slovákov už nakúpilo na podvodnom e-shope a 19 % má skúsenosť, že sa niekto cez falošné telefónne číslo vydával za inú osobu s úmyslom vylákať citlivé údaje či peniaze," priblížila banka.



Bezpečnostné prvky, ktoré banky svojim klientom ponúkajú, považujú podľa prieskumu opýtaní za pozitívne. Napríklad 71 % z nich aktívne využíva nastavenie limitov na karte pre výber, platbu či online platbu. Jednorazové platobné karty využíva na online nákupy 22 % opýtaných a dobíjacie 17 %. Dočasnú blokáciu na ochranu platobnej karty využíva 20 % obyvateľov Slovenska.



Okrem toho využívajú aj všeobecne známe bezpečnostné pravidlá. Na prístup do internetového bankovníctva používa až 91 % opýtaných iba svoje vlastné zariadenie. Správnosť webovej adresy, než sa k svojmu účtu prihlási, si väčšinou skontroluje 77 % respondentov. K svojim účtom sa cez zaslaný odkaz neprihlasuje 79 % obyvateľov Slovenska.