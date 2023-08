Prieskum: Slováci považujú svoje finančné znalosti za dostačujúce

Bratislava 24. augusta (TASR) - Účty v banke a nehnuteľnosti považuje väčšina Slovákov za najlepšie miesto na investovanie svojich úspor. Zároveň takmer tri štvrtiny (71 %) považujú svoje znalosti o financiách za dostačujúce. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Ako investujú Slováci 2023 investičnej platformy Invest in Slovakia v spolupráci s agentúrou Ipsos. Prieskum realizovala agentúra na vzorke 840 respondentov v júni tohto roka.



Účet v banke považuje za najbezpečnejšie miesto pre svoje úspory najviac, až tretina opýtaných. Nasledujú nehnuteľnosti, ktorým dôveruje 27 % respondentov. Pätina opýtaných svoje úspory aktuálne neinvestuje vôbec kvôli vysokej inflácii a 13 % dáva úspory do akcií.



"Hoci finančná gramotnosť Slovákov dlhodobo stúpa a poznajú základné finančné produkty aj fungovanie trhu, veľká časť má medzery v tzv. investičnej gramotnosti. Odzrkadľuje sa to najmä v krízových obdobiach, ako je aktuálna inflácia, keď sú konzervatívnejší než v bežných obdobiach a nevyužívajú naplno potenciál transformácie trhu," zhodnotil prevádzkový riaditeľ Invest in Slovakia Tomáš Barčík. Postupne však podľa neho objavujú aj ďalšie formy investovania, ako sú napríklad ETF či investičný crowdfunding.



Reálny majetok Slovákov podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) prevažuje nad ich finančným majetkom. Domácnosti si držia najmä reálne aktíva, ktoré tvoria 89 % celkových aktív. Podľa centrálnej banky majú ľudia v bankách približne 43 miliárd eur, z toho je až 60 % uložených na účtoch, kde ich znehodnocuje inflácia.