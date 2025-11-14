< sekcia Ekonomika
Prieskum: Slováci preferujú bezkontaktné platby
Vyplýva to zo septembrového reprezentatívneho prieskumu Združenia pre bankové karty (ZBK).
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Slováci uprednostňujú bezkontaktné platby, ale hotovosť zostáva pre mnohých ľudí dôležitou alternatívou. Vyplýva to zo septembrového reprezentatívneho prieskumu Združenia pre bankové karty (ZBK), ktorý bol vo štvrtok (13. 11.) prezentovaný v Bratislave na konferencii ZBK - Deň bez hotovosti.
Najobľúbenejšou formou bezkontaktnej platby na Slovensku zostáva klasická platobná karta priložená k terminálu, ktorú používa viac než polovica populácie. Mobilný telefón s platobnou aplikáciou (Apple Pay, Google Pay) si osvojila už pätina obyvateľov, pričom ide najmä o mladších ľudí do 40 rokov a obyvateľov väčších miest.
„Vidíme výrazný nárast v používaní digitálnych platobných metód, no klasická karta si stále drží prvenstvo. Zaujímavé sú regionálne rozdiely - kým v Bratislavskom kraji využíva klasickú kartu len 37 % ľudí, v Nitrianskom a Žilinskom kraji presahuje jej používanie 55 až 60 %," uviedol Peter Géc, predseda ZBK.
Respondenti využívajú svoju preferovanú formu bezkontaktnej platby predovšetkým z dôvodu rýchlosti a pohodlia. Významný je aj zvyk a „automatickosť", s ktorou platia, ako aj jednoduchosť platenia bez nutnosti zadávať PIN.
Na druhej strane by ľudí od používania bezkontaktných platieb odradili najmä bezpečnostné riziká a podvody. Ďalšími rozhodujúcimi faktormi sú nespoľahlivosť platby, zrušenie tejto možnosti či situácia, ak by obchodníci túto platbu prestali prijímať.
Pri nákupoch cez internet dominuje platba dobierkou pri prevzatí tovaru (22 %), čo je paradoxne najpoužívanejšia možnosť. Ženy a starší ľudia sú opatrnejší a radšej platia až po doručení. Google Pay je populárnejší medzi mužmi, zatiaľ čo Apple Pay vo výrazne vyššej miere (20 %) využívajú mladí ľudia do 30 rokov.
Hlavnými prekážkami podľa prieskumu pri platbe kartou na internete sú obavy z možného zneužitia karty a neochota zadávať údaje z karty. Obava zo zneužitia je bariérou najmä pre starších ľudí vo veku 60 rokov a viac, ale aj pre ľudí v tridsiatke.
Napriek rastu bezkontaktných platieb má hotovosť naďalej silné postavenie. Respondenti ju vnímajú najmä ako praktickú možnosť v určitých situáciách - na trhoch či v malých obchodoch. Približne štvrtina opýtaných oceňuje anonymitu tohto druhu platby a rovnaký podiel ju považuje za záložnú možnosť.
„Výsledky ukazujú, že väčšina respondentov vníma ústavou garantované právo na hotovosť pozitívne, 27 % ho víta ako záruku, že hotovosť zostane vždy jednou z platobných metód, a približne pätina ho považuje za dôležité z hľadiska osobnej slobody a nezávislosti. Silný akcent má aj sociálny rozmer - 19 % vidí hotovosť ako nevyhnutnosť pre starších ľudí či tých, ktorí nemajú prístup k digitálnym platbám,“ dodal Géc.
ZBK je dobrovoľná, nezisková a jediná platforma na Slovensku, ktorá združuje banky a nebankové subjekty so spoločným záujmom o rozvoj platobných kariet. ZBK bolo založené v roku 1994 a v súčasnosti má viac ako 23 riadnych členov.
