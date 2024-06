Prieskum: Slováci preferujú na dovolenke domovinu, hotel a polpenziu

Bratislava 16. júna (TASR) - Väčšina Slovákov (52,2 %) plánuje tráviť tohtoročnú letnú dovolenku na Slovensku. Najpreferovanejším typom ubytovania je pre nich hotel (49 %) a v stravovaní polpenzia (27 %). Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Edenred medzi 1667 kmeňovými zamestnancami firiem a inštitúcií, ktorý sa uskutočnil od 3. do 14. júna tohto roka.



Kým viac ako polovica opýtaných ostane v lete na Slovensku, dovolenku pri mori avizovalo 37 % účastníkov prieskumu. Ďalších 6 % ju plánuje stráviť v zahraničí na poznávacom zájazde a 5 % uviedlo, že letnú dovolenku tento rok mať nebudú.



Druhou najpreferovanejšou formou ubytovania Slovákov po hoteli je apartmán (38 %). Nasleduje kemp (7 %) a zdieľané ubytovanie (6 %). Z prieskumu tiež vyplynulo, že kým pre 30 % respondentov bude tohtoročná dovolenka lacnejšia ako minuloročná, väčšina si za ňu priplatí. Štvrtina opýtaných predpokladá dovolenku drahšiu o desatinu, 11 % oslovených hovorí o náraste rozpočtu o pätinu a ďalší o tretinu až polovicu.



Napriek týmto očakávaniam najväčšia skupina respondentov (43 %) deklarovala, že sa s dovolenkovým rozpočtom zmestí do 500 eur. Necelá tretina (31 %) účastníkov prieskumu plánuje minúť na dovolenku do 1000 eur, ďalších 16 % do 2000 eur a ostatní očakávajú výdavky nad 2000 eur.



"Na zvýšených nákladoch na dovolenku sa opäť odrážajú zvýšené ceny stravovania aj ubytovania. Zamestnanci si uvedomujú, že oddych je pre nich dôležitý, ale zároveň si vyberajú také formy a taký štandard, aby naň stačili financie z ich príjmu a príliš nezaťažili rodinný rozpočet. Na rozdiel do vianočných darčekov si Slováci nezvyknú brať úvery na dovolenky," priblížila riaditeľka pre Public Affairs spoločnosti Edenred Lívia Bachratá.



Z hľadiska formy stravovania za najpopulárnejšou polpenziou nasleduje podľa prieskumu all inclusive (23 %). Ďalších 18 % opýtaných si v mieste ubytovania zabezpečí len raňajky, pričom obedy a večere riešia v miestnych gastro prevádzkach. Podobne veľká skupina (17 %) si stravu vopred nezabezpečí vôbec. Vlastné zásoby jedla z domu si zoberie 8 % opýtaných. Respondenti najčastejšie na jedlo minú do 20 eur (41 %), prípadne do 30 eur (29 %) na osobu denne.