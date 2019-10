Prieskum: Slováci prezúvanie z letných na zimné pneumatiky nepodceňujú

Bratislava 24. októbra (TASR) - Teploty klesajú, dni sú kratšie a onedlho môžu motoristov prekvapiť ranné mrazy či prvý sneh. Pripraveného vodiča to však nemusí zaskočiť, ak okrem nemrznúcej zmesi do ostrekovačov a škrabky na okno, bude včas myslieť na prezutie z letných na zimné pneumatiky.



Ako potvrdil prieskum spoločnosti Continetal, väčšina slovenských motoristov býva na zimu pripravená a bezpečnosť je u nich na prvom mieste. Každý rok sa stáva, že niektorých vodičov prekvapí prvý sneh a oni ešte nemajú obuté zimné pneumatiky. Myslieť na ich výmenu v tejto chvíli je už neskoro.



Podľa prieskumu spoločnosti Continental až 60 % vodičov prezúva pneumatiky v predstihu, bez ohľadu na počasie. Podľa počasia mení pneumatiky 28 % Slovákov. Vystihnúť pravý čas si žiada dávku predvídavosti, a taktiež sledovanie počasia. Vo všeobecnosti možno povedať, že správny čas nastáva, ak teplota dlhodobo neprekročí 7°C.



Z legislatívneho hľadiska na Slovensku platí, že ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s hĺbkou dezénu minimálne 3 mm.



"Aj keď vozovka nie je pokrytá snehom či ľadom, odkladať výmenu pneumatík na neskôr nie je najlepšie riešenie. Bezpečnosť by mala byť v tomto prípade na prvom mieste. Ak prezutie predsa len odkladáte, myslite na to, že vás môže čakať pokuta či krátenie poistenia v prípade nehody. V porovnaní s takouto udalosťou vás nákup a prezutie na zimné vyjde určite lacnejšie," hovorí Aleš Langer z oddelenia Zákazníckeho servisu Barum Continental, s. r. o.



Podľa neho s nastávajúcou zimou a zhoršenými dopravnými podmienkami je dôležité si uvedomiť, aký dosah môže mať neprezutá alebo poškodená pneumatika na jazdu. Prieskum odhaľuje, že najdôležitejší aspekt prezúvania pre Slovákov je bezpečnosť, čo potvrdzuje 86 % motoristov. Tieto výsledky sú potešujúce, vzhľadom na správanie nevhodnej pneumatiky na zľadovatenej alebo zasneženej vozovke. V rýchlosti 50km/h je brzdná dráha auta na zimných pneumatikách až o 31 m kratšia, ako auta na letných pneumatikách.