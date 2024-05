Prieskum: Slováci pri nákupe oblečenia uprednostňujú kamenné predajne

Bratislava 12. mája (TASR) - Väčšina Slovákov pri nákupe odevov stále dáva prednosť kamenným predajniam. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovali agentúry ResSolution Group a Nielsen metódou online zberu dát na vzorke päťsto respondentov vo veku 15 a viac rokov.



Väčšina (65 %) Slovákov podľa prieskumu nakupuje oblečenie aspoň raz za štvrť roka, či už v kamenných obchodoch alebo na internete. Tretina (34 %) si oblečenie kupuje asi raz za tri mesiace, raz mesačne pätina (19 %). Ešte častejšie oblečenie nakupuje viac než desatina Slovákov, dva- až trikrát mesačne 11 %, týždenne 1 %. Zvyšná tretina Slovákov potom patrí medzi menej častých kupujúcich. Prieskum tiež ukázal, že 16 % Slovákov stačí oblečenie nakúpiť dvakrát, piatim percentám len jedenkrát za rok, 12 % si oblečenie kupuje menej než raz ročne.



Najmenej raz za mesiac si oblečenie kúpi 39 % žien, u mužov je to len 24 %. Náruživejších kupujúcich oblečenia je taktiež viac medzi mladými - 44 % Slovákov vo veku 15 až 34 rokov si kupuje oblečenie aspoň jedenkrát mesačne. Na porovnanie, v strednej generácii (35 až 54 let) je to iba 31 % a medzi ľuďmi nad 54 rokov dokonca len 15 %.



Viac než polovica (52 %) Slovákov nakupuje častejšie (18 % z nich dokonca výhradne) v kamenných predajniach. Naopak, cez internet si oblečenie častejšie (22 %) alebo výhradne (4 %) kupuje 26 % Slovákov. Pätina nakupuje v kamenných predajniach a v internetových obchodoch približne rovnako.



Preferencie online a offline nakupovania sa líšia podľa veku. Zatiaľ čo 60 % ľudí starších ako 54 rokov nakupuje výhradne alebo častejšie v kamenných obchodoch, u respondentov vo veku 35 až 54 rokov je to 56 % a u kategórie 15 až 34 rokov dokonca 42 %. Opačný trend možno pozorovať u online nákupoch, ku ktorým sa v najväčšej miere prikláňajú opýtaní vo veku 15 až 34 rokov, táto tendencia s vyšším vekom klesá.



Slováci podľa prieskumu oblečenie najradšej nakupujú v kamennej predajni konkrétnej módnej značky v obchodnom centre (40 %). Štvrtina (25 %) rada oblečenie kupuje na e-shopoch konkrétnych obchodov a 21 % preferuje internetové obchody s módou, ktoré ponúkajú výber z mnohých značiek.



Oblečenie, ktoré už nenosia, podľa prieskumu Slováci najčastejšie darujú blízkym (48 %). Do textilných kontajnerov zvyčajne vyhadzuje odevy 39 % ľudí, 32 % ho daruje na charitu. Pre ľudí starších ako 54 rokov je však možnosť darovania nenoseného oblečenia blízkym až na treťom mieste (36 %), najčastejšieho ho nosia do textilných kontejnerov (48 %), prípadne ho darujú na charitu (38 %).