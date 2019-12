Prieskum: Slováci sa cítia viac ohrození kyberhrozbami

Bratislava 2. decembra (TASR) - Kybernetická bezpečnosť nie je témou len pre odborníkov. Subjektívne vyššiu mieru ohrozenia pociťujú už aj bežní slovenskí používatelia. Ukázal to prieskum NMS Market Research vypracovaný pre Inštitút moderného spotrebiteľa.



Slovensko ako malá krajina potrebuje prijímať riešenia voči kyberhrozbám ideálne na úrovni Európskej únie, myslí si riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa Michal Kardoš. Podľa neho pravdepodobne až každý štvrtý Slovák už zažil, že by sa mu niekto nabúral do niektorého z jeho online účtov. Kyberútok častejšie zažili mladší ľudia, s nižším vzdelaním a ľudia s príjmom do 600 eur alebo naopak cez 1330 eur mesačne. Tí, ktorí určite zažili kyberútok, majú častejšie skúsenosť s kyberšikanou, krádežami peňazí z bankového účtu a zneužitím intímnych fotografií.



Približne dve tretiny respondentov pritom využívajú iba základný typ ochrany dát odporučený výrobcom softvéru. "Hoci sa cítime byť viac ohrození kyberhrozbami, reálne väčšina z nás nevynakladá úsilie navyše ako predchádzať rizikovým situáciám," tvrdí Kardoš.



Väčšina respondentov (87 %) sa zhoduje v názore, že by nevedeli vypátrať, kto bol vinníkom kyberútoku namiereného proti nim. Ak mali respondenti zhodnotiť vývoj kybernetických hrozieb za posledný rok, až 30 % z nich sa cíti byť viac ohrozených.



Slovensko už zavádza technológie ako inteligentné mestá (takzvané smart cities). Slovenské automobilky, ktoré sú motorom ekonomiky, sa venujú zavádzaniu konceptu Priemysel 4.0. S týmito technológiami úzko súvisia aj nové mobilné telekomunikačné siete piatej generácie. Podľa Kardoša nástup 5G technológie bude znamenať, že mobilné siete budú zohrávať významnejšiu spoločenskú a ekonomickú úlohu. Samotná EÚ hovorí napríklad o oblastiach ako energetika, doprava, bankovníctvo, zdravotníctvo či priemyselné riadiace systémy.



"Budeme zdieľať čoraz viac citlivých dát, čo znamená, že sa na nástup tejto technológie potrebujeme pripraviť aj z hľadiska IT bezpečnosti. Pre Slovensko ako malú krajinu je ideálne pracovať na príprave jednotných a transparentných kyberbezpečnostných štandardov na úrovni EÚ, s ekonomicky silnými krajinami ako Nemecko či Francúzsko. Mali by sme sa sústrediť na technologickú neutralitu, ktorá nám umožní v globalizovanom svete transparentne vybrať iba bezpečné riešenia," zdôrazňuje Kardoš.