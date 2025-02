Prieskum: Slováci si minulý rok čoraz častejšie brali krátkodobé úvery

Bratislava 9. februára (TASR) - Slováci si vlani čoraz častejšie brali krátkodobé úvery. V porovnaní s ostatnými krajinami V4 sú ochotnejší zadlžovať sa, no stále zostávajú konzervatívnejší ako obyvatelia západnej a severnej EÚ. Vyplýva to z prieskumu Európskej správy o platbách spotrebiteľov za rok 2024 spoločnosti Intrum, ktorý sa uskutočnil v 20 európskych krajinách od júla do augusta minulého roka na vzorke 20.000 respondentov.



"V európskom kontexte vykazujú slovenskí spotrebitelia nadpriemernú mieru zadlženosti, zároveň sa snažia svoje záväzky splácať včas. Okrem výrazne zvýšeného využívania kreditných kariet na platenie účtov stúpa aj záujem o moderné formy financovania, ako je kúp teraz, zaplať neskôr," uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti na Slovensku Martin Musil.



Z prieskumu vyplynulo, že 38 % respondentov nemá žiadne nezabezpečené úvery, čo je pod priemerom EÚ, ktorý je 46 %. Zvyšní opýtaní uviedli rôzne úrovne splácania, pričom najväčšia časť celkovo 24 % ľudí spláca 11 až 20 % svojho dlhu mesačne. Slovensko sa v rebríčku podielu respondentov bez nezabezpečených úverov umiestnilo na 15. mieste z 20 sledovaných krajín. Najvyšší podiel osôb bez úverov majú v Poľsku, kde je to 62 %. Ďalej nasleduje Maďarsko a Taliansko zhodne so 61 %. Naopak, najnižší podiel majú Rakúsko a Švajčiarsko, kde je zhodne po 26 %.



V roku 2023 len 12 % Slovákov predpokladalo, že si vezme dodatočný úver na pokrytie bežných výdavkov, čo bolo pod európskym priemerom, ktorý predstavoval 18 %. Spolu s Poľskom, ktoré zaznamenalo 11 %, Holandskom s desiatimi percentami a Maďarskom s ôsmimi percentami patrilo Slovensko medzi štyri krajiny s najnižším záujmom spotrebiteľov riešiť bežné výdavky novým úverom.



Vlani si však začali obyvatelia Slovenska požičiavať viac a častejšie na úhradu svojich účtov, pričom využívali kreditné karty a krátkodobé pôžičky. Podiel ľudí, ktorí si nikdy nepožičiaval peniaze na platenie účtov, klesol z priemernej úrovne 77 % v rokoch 2019 - 2023 na 59 % v minulom roku. Pokles o 24 percentuálnych bodov (p. b.) je podľa spoločnosti výrazný, pričom Slovensko sa s týmto výsledkom ocitlo značne pod EÚ priemerom, ktorý bol 63 %.



Aktuálne je Slovensko v rebríčku 20 krajín na siedmom mieste medzi štátmi, kde si ľudia najčastejšie požičiavajú peniaze na úhradu účtov. Najvyšší podiel zadlžujúcich bol zaznamenaný v Rakúsku, konkrétne 36 % a Švajčiarsku, kde to bolo 33 %. Naopak, najmenej si požičiavajú ľudia v Maďarsku, kde 83 % respondentov dokonca uviedlo, že si nepožičiavajú vôbec.



Prieskum ďalej odhalil, že 47 % Slovákov preferuje nakupovať u predajcov, ktorí ponúkajú možnosť odloženej platby, čo je nad EÚ priemerom na úrovni 40 %. Musil dodal, že Slovensko patrí medzi krajiny, kde sa forma nákupov "kúp teraz, zaplať neskôr" teší obľube, pričom v tomto prípade krajina skončila na ôsmom mieste. V rebríčku zadlženosti takouto formou vedie Švajčiarsko so 68 % a Nórsko so 61 %. Naopak, najmenej je to preferované v Maďarsku (14 %) a Česku (11 %).