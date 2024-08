Prieskum: Slováci si obľúbili samoobslužné nakupovanie

Bratislava 13. augusta (TASR) - Takmer 40 % Slovákov nakupuje alebo platí pri samoobslužnom automate aspoň raz týždenne. Devätnásť percent Slovákov nakupuje samoobslužne každý deň a 13 % využíva automatické nakupovanie niekoľkokrát denne. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Ipsos pre Global Payments a Visa, uskutočneného v apríli 2024 na vzorke 1050 obyvateľov vo všetkých krajoch Slovenska a vo všetkých vekových skupinách.



"Samoobslužné nakupovanie je trendom budúcnosti. Ľuďom umožňuje kúpiť si, čo potrebujú, takmer kedykoľvek. Podnikateľom zase podstatne znižuje náklady, takže tento druh predaja je výhodný pre obe strany," povedal Martin Grega, country manažér Global Payments.



Na samoobslužnom predaji ľudia oceňujú hlavne rýchlosť obsluhy (67 %) a vlastnú kontrolu nad načítaním tovaru a nákupom (35 %). Preferovaný je aj z dôvodu, že tento druh služieb je dostupný 24 hodín denne (32 %).



V prieskume 28 % respondentov uviedlo, že týmto spôsobom nakupujú aj preto, lebo nemusia s nikým prísť do kontaktu. V doplňujúcej otázke uviedlo 39 % opýtaných, že ak si môžu vybrať, nakupujú radšej samoobslužne, než aby museli ísť k predavačovi.



Najobľúbenejšie je samoobslužné nakupovanie vo vekovej skupine od 18 do 26 rokov, kde ho uprednostňuje 58 % nakupujúcich. Ak majú slovenskí spotrebitelia možnosť, platia v samoobslužných zariadeniach najradšej kartou (81 %). Len 19 % zostáva verných hotovosti.



Najobľúbenejším artiklom, ktorý Slováci nakupujú v samoobslužných predajniach alebo v automatoch, sú potraviny (68 %) alebo horúce či studené nápoje (32 %). Ďalej parkovné (35 %), lístky (23 %), palivo alebo elektrina do auta (25 %) či cigarety (12 %).



Medzi odpoveďami na otázku, čo by ľudia chceli v samoobslužných predajniach nakupovať, sa objavili aj kozmetika a hygienické potreby (41 %), farmárske produkty (29 %) a lieky (31 %). Zaujímavosťou sú požiadavky na pizzu a teplé jedlá (28 %) a kvety (19 %).



Štyridsať percent opýtaných uviedlo, že chcú nonstop asistenciu, na ktorú by sa mohli obrátiť v prípade problémov pri nákupe. Pre 35 % respondentov je dôležitá ekológia - chcú výhradne elektronické účtenky. A takmer 9 % ľudí už nestačia ani platby kartou, ale chcú platiť rovno tvárou alebo odtlačkom prsta.