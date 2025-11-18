< sekcia Ekonomika
Prieskum: Slováci si predstavujú ideálny vianočný nákup bez zhonu
Podľa výsledkov prieskumu je jedným z najdôležitejších faktorov pri nákupe potravín ochotný personál.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Slováci si predstavujú ideálny vianočný nákup bez zhonu, 64 % z nich preto navštevuje predajne, ktoré dobre pozná. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu COOP Jednota realizovaného v spolupráci s agentúrou NMS Market Research Slovakia na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov v novembri 2025, podľa ktorého takmer 90 % Slovákov dáva prednosť predajni, kde môže nakúpiť v pokoji.
Podľa výsledkov prieskumu je jedným z najdôležitejších faktorov pri nákupe potravín ochotný personál. Stelesnením nákupného stresu je zatvorená pokladňa. Na pokoji počas nákupov nepridá ani čakanie v radoch či preplnená predajňa.
Pre Slovákov je tiež veľmi dôležité prehľadné označenie sekcií. Zaujímavé je aj zistenie, že muži a ženy sa v tom, čo ich najviac stresuje, nezhodujú. Zatvorené pokladne totiž častejšie stresujú ženy, zatiaľ čo čakanie v radoch častejšie rozhodí mužov - podobne ako preplnená predajňa.
Slováci vyhľadávajú lokálne a slovenské produkty, až 87 % Slovákov sa v prieskume prikláňa k tvrdeniu, že rado nakupuje v predajni potravín, kde nájde široký výber slovenských alebo lokálnych výrobkov.
Podľa prieskumu siahnu Slováci najčastejšie po slovenskom produkte najmä v prípade chleba a vajíčok, no ocenia aj domácu klobásu, maslo či ryby. S nápisom „domáci” poteší aj med, mlieko, kvasená kapusta či vianočné pečivo. Na vianočnom zozname nechýbajú, samozrejme, ani výrobky spojené s prípravou tradičných slovenských sviatočných jedál.
