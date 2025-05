PRIESKUM: Slováci stále častejšie nakupujú online formou

Bratislava 8. mája (TASR) - Záľuba Slovákov nakupovať online zostáva naďalej vysoká. Deväť z desiatich spotrebiteľov nakupuje online, v priemere päťkrát až šesťkrát mesačne, čo prevyšuje európsky priemer. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Mastercard.



Dominantnou platobnou metódou pri týchto nákupoch zostáva platobná karta, platia ňou viac ako dve tretiny zákazníkov. Súčasne však ubúda tých, ktorí manuálne zadávajú číslo karty do platobnej brány a rastie záujem o digitálne peňaženky. Popularitu zároveň získavajú nákupy prostredníctvom mobilných aplikácií obchodníkov, ktoré využíva 44 % percent ľudí.



„Slováci patria v online nakupovaní medzi európskych premiantov. Najviac nakupujú oblečenie, elektroniku a vybavenie do domácnosti. Zákazníci oceňujú predovšetkým pohodlie, rýchlosť a bezpečnosť, ktoré im online nákupy prinášajú. Mastercard sa dlhodobo zameriava práve na to, aby bol celý proces platenia maximálne jednoduchý a bezpečný - preto intenzívne rozvíjame platobné metódy, ako je Click to Pay, ktoré zákazníkom šetria čas a poskytujú najvyššiu úroveň zabezpečenia,“ uviedla Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.



Väčšina Slovákov oceňuje na online nakupovaní komfort, rýchlosť a možnosť zaplatiť kedykoľvek a odkiaľkoľvek. K pohodlnejšiemu nakupovaniu prispieva aj rozmach aplikácií obchodníkov a digitálnych peňaženiek, ktoré celý proces zjednodušujú. Kupujúci nemusia manuálne zadávať čísla kariet, hľadať peňaženku ani fyzickú kartu.



Prieskum ukázal, že rastúca obľuba digitálnych peňaženiek vrátane Click to Pay zároveň ukazuje na silnejúci dôraz, ktorý zákazníci kladú na bezpečnosť svojich online nákupov. Medzi bariéry v online platení patrí zadávanie údajov o karte, ktoré je časovo náročné, ale aj nutnosť hľadania peňaženky pre skopírovanie údajov z karty. Až polovica ľudí sa taktiež zdráha ukladať číslo platobnej karty u jednotlivých predajcov.



„Bezpečnosť zákazníkov je pre nás prioritou, preto sú údaje platobných kariet v rámci služby Click to Pay uložené vo vysoko zabezpečených dátových centrách spoločnosti Mastercard. Vďaka technológii tokenizácie sa číslo karty nikdy neobjavuje u obchodníkov, čo výrazne znižuje riziko zneužitia. Do roku 2030 chceme úplne eliminovať nutnosť ručného zadávania čísiel kariet, čo online platby nielen zrýchli, ale aj urobí ešte bezpečnejšími,“ dodala Lvová.