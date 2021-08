Prieskum: Slováci sú opatrní optimisti, na čo sa v budúcnosti tešia?

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 11. augusta (TASR) – Aj napriek pandemickému obdobiu sú Slováci opatrní optimisti, viac ako 51 % sa teší na budúcnosť. Hlavným dôvodom je rodina, nasleduje bývanie a digitalizácia. Naopak, viac ako z ochorenia COVID-19 majú obavy napríklad z politickej situácie. Na budúcnosť sa najviac tešia mladí, vzdelaní, slobodní ľudia. Muži sú jemne optimistickejší ako ženy. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej sporiteľne, ktorá zároveň v najbližších rokoch očakáva vysoké miery rastu slovenskej ekonomiky.Na budúcnosť sa Slováci tešia najmä kvôli rodine, konkrétne 62 % opýtaných, bývanie je dôvodom pre 42 %, digitalizácia pre 39 %. Z politickej situácie na Slovensku má obavy 66 % respondentov, zo stavu životného prostredia 56 % a z geopolitickej situácie vo svete 50 %.Vplyv pandémie je však cítiť. Takmer 40 % respondentov sa podľa prieskumu obáva budúcnosti viac ako predtým. Pandémia mala o niečo horší vplyv na ženy a starších ľudí. Očkovanie je pre väčšinu respondentov, 55 %, dôvodom, prečo sa tešiť na budúcnosť. Pozitívny vplyv očkovania očakávajú na základe prieskumu skôr ľudia z Bratislavy, bonitnejší, vzdelanejší a starší ľudia.Pre 39 % ľudí je digitalizácia dôvodom, prečo sa tešia na budúcnosť. Za hlavné výhody považujú zrýchlenie a zefektívnenie komunikácie a prístup k informáciám, menej byrokracie na úradoch či úsporu času a energie.Ľudia, ktorí sa pre finančnú situáciu netešia na budúcnosť, uviedli, že ich názor by zmenil vyšší príjem a finančná rezerva. Podľa prieskumu by pesimisti potrebovali mesačný plat aspoň 1300 eur a úspory 20.000 eur. Priemerná mzda na Slovensku však dosiahla v prvom štvrťroku tohto roka 1124 eur a úspory na účte bežnej domácnosti sa pohybujú v rozmedzí 2000 až 3000 eur.Budúcnosť môže byť podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka optimistická aj z pohľadu ekonomiky. V najbližších rokoch očakáva vysoké miery rastu slovenskej ekonomiky medzi 4 až 5 %, pričom bude pomáhať oživenie dopytu či investícií po pandémii, ako aj európske fondy či plán obnovy.priblížil Horňák.Prieskum realizovala Slovenská sporiteľňa v období od 16. júla do 10. augusta na vzorke 1727 dospelých respondentov.