Slováci v prípade zhoršeného zdravia preferujú domácu starostlivosť

Bratislava 8. októbra (TASR) - Až 93 % Slovákov by chcelo v prípade výrazného zhoršenia svojho zdravotného stavu starostlivosť v domácom prostredí. Iba sedem percent by si zvolilo pobytové zariadenie sociálnych služieb. Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho prieskumu Nadácie na podporu sociálnych zmien Socia.



Pre ministerstvo práce a Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sú výsledky prieskumu podľa nadácie jasným odkazom, aby v rámci reformy dlhodobej starostlivosti podporili prechod na komunitné služby a posilnili sociálnu a zdravotnú podporu v domácom prostredí. "Ak by služby mali vyzerať podľa želaní ľudí, umožnili by im zostať doma medzi svojimi blízkymi. Sociálne služby by mali flexibilne reflektovať meniace sa potreby ľudí. Teraz je výnimočný čas. Začína sa diskusia o zásadných reformách na Slovensku a využití veľkých objemov financií z Európskej únie, aby sme zvládli ako spoločnosť výzvy, ktoré sú pred nami," priblížila Mária Machajdíková z nadácie SOCIA.



Na otázku, čo je hlavným dôvodom výberu domáceho prostredia, vyše tretina (37 %) ľudí odpovedala, že je to prirodzené prostredie. Pre štvrtinu opýtaných (25 %) je zasa dôležité to, aby zostali čo najbližšie k rodine.



Domáce prostredie by si ľudia vybrali aj v prípade starostlivosti o dieťa, ktorému by sa výrazne zhoršil zdravotný stav, aj v prípade starostlivosti o seniorov. Ak by sa rodičia mali rozhodovať o starostlivosti o svoje dieťa, ktorého zdravotný stav by sa natoľko zhoršil, že by bolo odkázané na každodennú pomoc iných, až 95 % by si vybralo starostlivosť v domácom prostredí. Aj v prípade seniorov by si 80 % opýtaných želalo, aby o nich bolo postarané doma. "Ak chceme, aby boli rodiny reálne začlenené do spoločnosti a rodičia detí mohli byť zamestnaní, potrebujeme, aby sa ministerstvo práce, MZ SR a ministerstvo školstva SR dohodli na zriadení komplexnej služby a financovali ju," doplnila Monika Fričová z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.



Lýdia Brichtová z Nezávislej platformy SocioFórum upozornila na to, že súčasná vláda si dala veľké predsavzatia. "Ak budeme mať dobre nastavený systém a podporíme všetky dostupné možnosti starostlivosti v domácom prostredí, ľudia môžu ostať čo najdlhšie v prirodzenom prostredí. Zároveň tým môžeme znížiť dopyt po pobytových službách, ktoré majú nedostatok miest," dodala Brichtová.