Prieskum: Slováci veria umelej inteligencii viac ako expertom
Väčšina respondentov AI zatiaľ nepoužíva, no takmer polovica ju už aspoň občas využila.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Umelá inteligencia (AI) je považovaná za budúcnosť e-commerce. Jej aktívne využívanie pri online nákupoch je však zatiaľ nízke. Spotrebitelia však AI dôverujú viac ako predavačom a expertom a napriek obavám očakávajú, že sa stane bežnou súčasťou nakupovania. Ukázal to online prieskum Heureka v krajinách strednej a východnej Európy (SK, CZ, HU).
Väčšina respondentov AI zatiaľ nepoužíva, no takmer polovica ju už aspoň občas využila. Maďarsko je využívaniu AI pri nakupovaní najotvorenejšie, dokonca vykazuje najvyššiu mieru častého používania (22,34 %). Naopak, na Slovensku je miera používania najnižšia - viac ako polovica (57,57 %) Slovákov uviedla, že AI nepoužilo pri nakupovaní nikdy. Hlavným dôvodom je jednoducho to, že to spotrebiteľov zatiaľ nenapadlo alebo v tom nevidia zmysel.
„AI využívajú na iné účely, či už pracovné alebo školské, no do sféry online nakupovania sa dostáva len postupne, keďže 47 % slovenských respondentov tvrdí, že ich to ešte nenapadlo alebo na to nevidia dôvod,“ priblížil Ondřej Šveda, hovorca Heureka Group. Ďalšie dôvody nevyužívania zahŕňajú neochotu zdieľať osobné informácie a neznalosť, ako s AI pracovať.
AI najčastejšie slúži na porovnávanie produktov (44,75 %) a na rady, na čo sa pri výbere zamerať. Tieto pragmatické funkcie sú v celom regióne na prvých dvoch miestach. AI sa využíva aj na konkrétne doporučenia produktov (37,96 %) či na zhrnutie recenzií produktov (37,64 %).
Pomoc, ktorú používatelia od AI očakávajú, sa mení s vekom. Mladí vo veku 18 - 24 rokov oveľa častejšie využívajú AI na inšpiráciu a hľadanie darčekov (47,06 %), veková skupina 25 - 34 rokov ho zas viac využíva na rady, na čo sa pri výbere zamerať (52,78 %) a doporučenie konkrétnych vhodných produktov na kúpu (55,56 %).
Najdôveryhodnejším zdrojom ostávajú recenzie od iných používateľov (46,27 %). Dôvera v AI nie je síce vysoká (15,37 %), je však silnejšia ako dôvera v oficiálne stránky výrobcu, predavačov v predajni či influencerov a odborníkov.
Predstava, že AI vyberie za spotrebiteľa ideálny produkt, vyvoláva u slovenských respondentov viac negatívnych ako pozitívnych emócií. Vládne u nich najsilnejšia miera nedôvery v regióne (30,80 %), ktorá sa kombinuje aj so silným odporom (18,22 %). Naopak, u maďarských respondentov prevládajú pri nakupovaní s AI pozitívne emócie, najmä v miere zvedavosti (29,25 %), a, naopak, majú veľmi nízku nedôveru (len 6,18 %). Českí respondenti sú podobní viac slovenským, avšak celkovo sú pozitívne a negatívne emócie vyrovnané.
Až 80 % Slovákov predpokladá, že AI sa stane bežnou súčasťou online nakupovania. „Naše zistenia potvrdzujú, že AI sa stane súčasťou budúcnosti online nakupovania. Spotrebitelia sú na jej adaptáciu pripravení a veria jej viac ako tradičným predajcom či influencerom,“ uzatvoril hovorca Heureka Group.
