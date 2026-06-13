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Sobota 13. jún 2026
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Prieskum: Slováci vnímajú platformovú prácu ako zdroj flexibility

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Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Práca prostredníctvom digitálnych platforiem je pre mnohých ľudí spôsobom, ako si prispôsobiť pracovný čas vlastným potrebám.

Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - Digitálne platformy zohrávajú na Slovensku čoraz významnejšiu úlohu pri vytváraní pracovných príležitostí a podpore miestnych podnikov. Až 76 % používateľov doručovacích platforiem objavilo prostredníctvom aplikácií nové miestne podniky a takmer osem z desiatich Slovákov vníma platformovú prácu ako prirodzenú súčasť trhu práce dopĺňajúcu tradičné formy zamestnania. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu agentúry Ipsos.

Práca prostredníctvom digitálnych platforiem je pre mnohých ľudí spôsobom, ako si prispôsobiť pracovný čas vlastným potrebám. Až 87 % Slovákov si myslí, že pracovníci na platformách by mali mať možnosť sami rozhodovať o tom, kedy a koľko budú pracovať. Podpora flexibility je silná naprieč celým Slovenskom, najvyššiu zaznamenal Bratislavský kraj (73 %) a Trenčiansky kraj (69 %).

Slováci zároveň neočakávajú reguláciu platformovej práce, ktorá by obmedzila možnosť voľby. Až 68 % respondentov sa prikláňa k tomu, aby legislatíva umožňovala pracovníkom vybrať si preferovaný pracovný režim. Len 13 % podľa prieskumu zastáva názor, že všetci pracovníci na platformách by mali byť automaticky zamestnancami.

Význam platformovej práce vidí verejnosť podľa prieskumu najmä pri zraniteľných skupinách. Podľa 75 % Slovákov pomáha študentom získať prístup k príležitostiam na zárobok, 70 % ju považuje za finančne prínosnú pre starších pracovníkov a 67 % pre rodičov.

Prieskum poukazuje aj na rastúci význam doručovacích platforiem v každodennom živote. Polovica Slovákov (50 %) využila počas uplynulého roka služby doručenia jedla alebo potravín a medzi používateľmi si ich 63 % objednáva aspoň raz mesačne.

Viac ako polovica respondentov (56 %) uvádza, že tieto služby zlepšujú ich každodenný život tým, že šetria čas a zvyšujú pohodlie. Medzi mladými ľuďmi vo veku 18 až 34 rokov tento podiel dosahuje až 71 %, čo naznačuje, že digitálne platformy sa stali prirodzenou súčasťou ich životného štýlu.

Významný je aj ich prínos pre lokálnu ekonomiku. Takmer dve tretiny Slovákov (62 %) súhlasia s tým, že doručovacie platformy podporujú miestne reštaurácie a obchody. Ešte výraznejší je pohľad samotných používateľov, 76 % z nich uvádza, že prostredníctvom aplikácií objavili nové miestne podniky, ktoré by inak pravdepodobne nenavštívili.

Spoločnosť Ipsos realizovala zber dát od januára do marca 2026 prostredníctvom online panelov v 25 európskych krajinách. Na Slovensku sa prieskum uskutočnil na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie vo veku 18 až 75 rokov.
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