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Prieskum: Slováci vnímajú platformovú prácu ako zdroj flexibility
Práca prostredníctvom digitálnych platforiem je pre mnohých ľudí spôsobom, ako si prispôsobiť pracovný čas vlastným potrebám.
Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - Digitálne platformy zohrávajú na Slovensku čoraz významnejšiu úlohu pri vytváraní pracovných príležitostí a podpore miestnych podnikov. Až 76 % používateľov doručovacích platforiem objavilo prostredníctvom aplikácií nové miestne podniky a takmer osem z desiatich Slovákov vníma platformovú prácu ako prirodzenú súčasť trhu práce dopĺňajúcu tradičné formy zamestnania. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu agentúry Ipsos.
Práca prostredníctvom digitálnych platforiem je pre mnohých ľudí spôsobom, ako si prispôsobiť pracovný čas vlastným potrebám. Až 87 % Slovákov si myslí, že pracovníci na platformách by mali mať možnosť sami rozhodovať o tom, kedy a koľko budú pracovať. Podpora flexibility je silná naprieč celým Slovenskom, najvyššiu zaznamenal Bratislavský kraj (73 %) a Trenčiansky kraj (69 %).
Slováci zároveň neočakávajú reguláciu platformovej práce, ktorá by obmedzila možnosť voľby. Až 68 % respondentov sa prikláňa k tomu, aby legislatíva umožňovala pracovníkom vybrať si preferovaný pracovný režim. Len 13 % podľa prieskumu zastáva názor, že všetci pracovníci na platformách by mali byť automaticky zamestnancami.
Význam platformovej práce vidí verejnosť podľa prieskumu najmä pri zraniteľných skupinách. Podľa 75 % Slovákov pomáha študentom získať prístup k príležitostiam na zárobok, 70 % ju považuje za finančne prínosnú pre starších pracovníkov a 67 % pre rodičov.
Prieskum poukazuje aj na rastúci význam doručovacích platforiem v každodennom živote. Polovica Slovákov (50 %) využila počas uplynulého roka služby doručenia jedla alebo potravín a medzi používateľmi si ich 63 % objednáva aspoň raz mesačne.
Viac ako polovica respondentov (56 %) uvádza, že tieto služby zlepšujú ich každodenný život tým, že šetria čas a zvyšujú pohodlie. Medzi mladými ľuďmi vo veku 18 až 34 rokov tento podiel dosahuje až 71 %, čo naznačuje, že digitálne platformy sa stali prirodzenou súčasťou ich životného štýlu.
Významný je aj ich prínos pre lokálnu ekonomiku. Takmer dve tretiny Slovákov (62 %) súhlasia s tým, že doručovacie platformy podporujú miestne reštaurácie a obchody. Ešte výraznejší je pohľad samotných používateľov, 76 % z nich uvádza, že prostredníctvom aplikácií objavili nové miestne podniky, ktoré by inak pravdepodobne nenavštívili.
Spoločnosť Ipsos realizovala zber dát od januára do marca 2026 prostredníctvom online panelov v 25 európskych krajinách. Na Slovensku sa prieskum uskutočnil na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie vo veku 18 až 75 rokov.
Práca prostredníctvom digitálnych platforiem je pre mnohých ľudí spôsobom, ako si prispôsobiť pracovný čas vlastným potrebám. Až 87 % Slovákov si myslí, že pracovníci na platformách by mali mať možnosť sami rozhodovať o tom, kedy a koľko budú pracovať. Podpora flexibility je silná naprieč celým Slovenskom, najvyššiu zaznamenal Bratislavský kraj (73 %) a Trenčiansky kraj (69 %).
Slováci zároveň neočakávajú reguláciu platformovej práce, ktorá by obmedzila možnosť voľby. Až 68 % respondentov sa prikláňa k tomu, aby legislatíva umožňovala pracovníkom vybrať si preferovaný pracovný režim. Len 13 % podľa prieskumu zastáva názor, že všetci pracovníci na platformách by mali byť automaticky zamestnancami.
Význam platformovej práce vidí verejnosť podľa prieskumu najmä pri zraniteľných skupinách. Podľa 75 % Slovákov pomáha študentom získať prístup k príležitostiam na zárobok, 70 % ju považuje za finančne prínosnú pre starších pracovníkov a 67 % pre rodičov.
Prieskum poukazuje aj na rastúci význam doručovacích platforiem v každodennom živote. Polovica Slovákov (50 %) využila počas uplynulého roka služby doručenia jedla alebo potravín a medzi používateľmi si ich 63 % objednáva aspoň raz mesačne.
Viac ako polovica respondentov (56 %) uvádza, že tieto služby zlepšujú ich každodenný život tým, že šetria čas a zvyšujú pohodlie. Medzi mladými ľuďmi vo veku 18 až 34 rokov tento podiel dosahuje až 71 %, čo naznačuje, že digitálne platformy sa stali prirodzenou súčasťou ich životného štýlu.
Významný je aj ich prínos pre lokálnu ekonomiku. Takmer dve tretiny Slovákov (62 %) súhlasia s tým, že doručovacie platformy podporujú miestne reštaurácie a obchody. Ešte výraznejší je pohľad samotných používateľov, 76 % z nich uvádza, že prostredníctvom aplikácií objavili nové miestne podniky, ktoré by inak pravdepodobne nenavštívili.
Spoločnosť Ipsos realizovala zber dát od januára do marca 2026 prostredníctvom online panelov v 25 európskych krajinách. Na Slovensku sa prieskum uskutočnil na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie vo veku 18 až 75 rokov.