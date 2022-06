PRIESKUM: Slovákom prekáža nejasný čas doručenia zásielky kuriérom

Bratislava 16.júna (Teraz) - Pri doručení zásielky kuriérom Slovákom najviac chýba presný čas doručenia, víkendové doručenie, alebo možnosť platby kartou. Vyplýva to z kvantitatívneho prieskumu spoločnosti Packeta.



Na štatistickej vzorke 1001 respondentov zistili, že takmer 40 % opýtaných respondentov nie je spokojných s tým, že aktuálne vedia čas príchodu kuriéra iba orientačne. Väčšina kuriérskych spoločností na Slovensku totiž udáva len deň doručenia. Dve kuriérske spoločnosti majú trojhodinové okno a jedna hodinové.



Cena doručenia kuriérom je neraz vyššia ako iné formy vyzdvihnutia zásielky. Vymedzenie presného času doručenia pritom považuje až 51 % respondentov za veľmi dôležitú informáciu pri zvažovaní svojho nákupu na internete. Podľa záverov prieskumu viac ako polovica slovenských zákazníkov je ochotná dokonca si aj priplatiť za doručenie zásielky na adresu v presne vymedzenom čase. „Prieskum jednoznačne ukázal, že doručenie zásielky kuriérom má svoje slabé miesta. Snažíme sa dlhodobo prinášať slobodu našim zákazníkom, preto sme ich odbremenili od toho, aby museli čakať na kuriéra,“ konštatuje Alexander Jančo, výkonný riaditeľ Packeta na Slovensku.



Princíp služby doručenia kuriérom na adresu s online sledovaním je jednoduchý. Príjemca obdrží v deň doručenia notifikáciu spolu s odkazom na online sledovanie. Po kliknutí na odkaz sa zobrazí mapa s informáciou, koľko času ostáva do príchodu kuriéra a posledné zastávky, ktoré musí kuriér absolvovať. Predpokladaný čas doručenia sa aktualizuje v reálnom čase s ohľadom na dopravnú situáciu.



Cieľom tejto novinky je nielen uľahčiť doručenie zásielok zákazníkom, ale aj zvýšiť pravdepodobnosť doručenia tovaru na prvý pokus. Tým sa zníži uhlíková stopa, ktorá by bola inak vyprodukovaná pri opakovanom doručovaní.