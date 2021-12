Prieskum: Slovákov od zmeny práce odrádza nestabilita a finančná kríza

Bratislava 16. decembra (TASR) – V tomto roku evidoval portál s pracovnými inzerátmi Profesia.sk rekordy v počte pracovných ponúk. Slováci sú napriek tomu opatrní, od zmeny práce ich odrádza nestabilita nového pracovného miesta a boja sa aj finančnej krízy. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý zrealizovala pre portál. Informovala o tom hovorkyňa portálu Nikola Richterová. Prieskum agentúra uskutočnila v novembri na vzorke 1005 respondentov.



Obavu z nestability nového pracovného miesta v prieskume zaradila na prvé miesto tretina respondentov. Viac než pätina sa tiež obáva recesie, teda finančnej krízy, a tiež zhruba pätinu odrádza nutnosť dochádzať za novou prácou mimo bydliska.



Ďalšiu pätinu respondentov odrádza od zmeny práce vek a 13 % tiež povedalo, že prácu nemenia pre záväzky voči finančným inštitúciám. Ľudí od zmeny zamestnania odrádzajú aj obavy zo zvládania nových pracovných úloh (13 %), záväzky voči rodine (12 %), strach z nového pracovného prostredia (10 %), účasť na pracovných pohovoroch (9 %) či obavy z nového kolektívu (9 %).



Prieskum ukázal, že ľudia vnímajú vo všeobecnosti menej hrozieb ako v minulosti. "Platí to nielen oproti roku 2020, ale dokonca aj oproti obdobiu spred pandémie," podotkla Richterová. Jedinou obavou, ktorá je v porovnaní s predpandemickým obdobím výrazne vyššia, je podľa jej slov strach z finančnej krízy. Vlani sa jej obávalo 29 % opýtaných, v tomto roku 22 %, avšak v roku 2019 túto možnosť označilo len 14 % respondentov a rok predtým 10 %.



Ľudia sú teda pri zmene práce opatrnejší, a to napriek tomu, že tento rok trhu práce prial. Zamestnávatelia uverejnili na portáli do 14. decembra viac než 283.000 pracovných ponúk, čo je už teraz rekordné číslo, pričom rok ešte neskončil.



"Zaujímavosťou je, že iba 11 % respondentov si myslí, že je priaznivý čas na zmenu svojho pracovného pôsobenia. Oproti nim je až 81 % Slovákov, ktorí vidia situáciu presne naopak," skonštatovala hovorkyňa.



Optimistickejší sú mladí ľudia vo veku od 19 do 24 rokov, v tejto kategórii považuje súčasné obdobie za priaznivé na zmenu práce skoro štvrtina. Spomedzi regiónov vidia najpozitívnejšie súčasnú situáciu v Banskobystrickom a Trnavskom kraji.



Prieskum tiež ukázal, že ľudia menia najčastejšie prácu pre nespokojnosť s platom (35 %). Na druhom mieste sú nevyhovujúce pracovné podmienky (27 %) a na treťom zlá dostupnosť do zamestnania (18 %).