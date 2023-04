Prieskum: Slovákov v produktívnom veku s dlhmi po splatnosti pribudlo

Bratislava 27. apríla (TASR ) - Podiel Slovákov v produktívnom veku (25 až 54 rokov), ktorí nezvládajú splácať svoje záväzky, vzrástol oproti minulému roku o 7 % na celkových 17 %. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti KRUK, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných inštitúcií a korporátnych zákazníkov.



Záväzky po splatnosti majú častejšie muži ako ženy, pričom najviac dlžníkov je vo vekovej skupine 25 až 34 rokov. Najviac dlhov je v oblasti neuhradených splátok bankových úverov, a to 48 %. Na druhom mieste sú neuhradené poplatky za bývanie vrátane nájomného a energií, ktoré tvoria 24 %, rovnaký percentuálny podiel 24 % majú služby, ako sú telefón alebo internetové pripojenie. Neuhradené platby u nebankových subjektov má 23 % respondentov.



"Inflácia a všeobecne nepriaznivá hospodárska situácia vedú k medziročnému nárastu podielu osôb, ktoré nedokážu pravidelne splácať svoje záväzky. Alarmujúci je tiež takmer 25-percentný medziročný nárast počtu osôb v dôchodkovom veku s nesplácanými dlhmi vo výške 400 až 4000 eur, ktoré majú len veľmi obmedzené možnosti, ako si zvýšiť príjem a uhradiť svoje záväzky," uviedla generálna riaditeľka spoločnosti KRUK Jaroslava Palendalová.



Najčastejším dôvodom nesplácania záväzkov je strata zamestnania. Na druhom mieste je choroba dlžníka alebo člena rodiny, nasledujú vysoké splátky úverov.



Dlžníci majú najčastejšie záväzky vo výške 400 až 4000 eur, a to konkrétne 43 % z nich. Dlhy po splatnosti do 400 eur má 34 % dlžníkov a 24 % respondentov dlží viac ako 4000 eur.