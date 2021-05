PRIESKUM: Slovenská populácia je citlivá na ochranu osobných údajov

Bratislava 30. mája (TASR) – Slováci sú citliví na ochranu svojich osobných údajov. Potvrdzujú to dáta z prieskumu, o ktorom TASR informovala spoločnosť Produkcia v súvislosti s tohtotýždňovým tretím výročím nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Zhruba 97 % slovenskej online populácie nad 15 rokov vyhlásilo, že sa už stretli s pojmom ochrana osobných údajov a takmer polovica z nich tvrdí, že majú nad nimi úplnú kontrolu.



"Čiže deklarovali presvedčenie, že majú možnosť opraviť, zmeniť alebo odstrániť informácie o sebe, ktoré poskytujú online," vysvetlila spoločnosť. Za posledný rok nastali v tejto oblasti zmeny a mnoho ľudí si až vplyvom online života uvedomilo, do akej miery sú ich osobné dáta vzácne. Sú totiž nielen predmetom obchodovania, ale aj bezpečnostných hrozieb.



"Ešte v roku 2019 tretina účastníkov prieskumu eurobarometra uviedla, že nemá žiadnu kontrolu nad svojimi osobnými dátami, v roku 2021 je to už len sedem percent. Pri porovnaní výsledkov za Slovensko a aktuálneho prieskumu sa pocit úplnej kontroly nad osobnými údajmi zvýšil až trojnásobne," podotkla spoločnosť.



Podľa prieskumu sa tiež zvyšuje informovanosť o podmienkach spracovávania osobných údajov. Viac ako polovica respondentov uviedla, že sú vždy dostatočne informovaní v tejto oblasti. Túto tému pritom zdôraznila aj pandémia nového koronavírusu. Priniesla otázky, kto a v akom rozsahu môže spracovávať osobné dáta, týkajúce sa zdravia, testovania, preukazovania sa certifikátom a očkovania.



Veľká väčšina (90 %) online populácie si v zmluvách či iných dokumentoch vždy a občas číta podmienky o spracovávaní privátnych dát, pričom častejšie si na tom dávajú záležať starší ľudia a ženy.



Prieskum uskutočnila spoločnosť Nielsen Admosphere Omnibus pre Alison Slovakia v máji tohto roka medzi online populáciou staršou ako 15 rokov.



Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať v praxi od 25. mája 2018. Od tohto dátumu do konca marca tohto roka eviduje Úrad na ochranu osobných údajov SR 366 oznámení porušenia ochrany osobných údajov. Významne stúpajú kybernetické, najčastejšie ransomvérové útoky. Spoločnosť dodala, že vlani začal úrad celkovo 219 správnych konaní, z ktorých 138 bolo začatých z podnetu dotknutej osoby.