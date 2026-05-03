Prieskum: Slovenské a české firmy chcú mať dáta uložené len v EÚ
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Pre deväť z desiatich slovenských firiem je dôležité, aby ich dáta boli uložené striktne len v rámci Európskej únie (EÚ). Časť z nich je pripravená si za túto istotu aj priplatiť. Podobne sa k tejto téme stavajú aj české firmy. Vyplýva to z marcového prieskumu technologickej spoločnosti SAP medzi manažérmi a vlastníkmi podnikov na Slovensku a v Českej republike.
Z kedysi čisto technickej otázky, kde presne sú umiestnené cloudové dátové centrá, je v súčasnosti podľa spoločnosti strategická téma pre najvyššie vedenie firiem. Rastúci dôraz na reguláciu, turbulentné geopolitické prostredie aj rýchly rozvoj umelej inteligencie totiž menia spôsob, akým podniky o svojich neraz citlivých informáciách uvažujú.
„V ktorej krajine sú dáta fyzicky uložené? Kto k nim môže mať prístup? A aké legislatívne prostredie sa na ne vzťahuje? To sú otázky, ktoré sa za posledný rok pýta čoraz viac slovenských manažérov,“ zhodnotil generálny riaditeľ SAP Slovensko Martin Ferenec. Pre 87 % z nich je pritom podľa prieskumu dôležité, aby ich dáta v rámci cloudových služieb boli uložené len v rámci EÚ. Je to viac ako v ČR, kde dátovú suverenitu uprednostňuje 74 % oslovených manažérov a vlastníkov firiem.
V obidvoch krajinách približne dve tretiny respondentov tvrdia, že cloudovú suverenitu budú zvažovať pri voľbe poskytovateľa cloudových služieb v budúcnosti. Za skutočne dôležité kritérium označilo schopnosť poskytnúť suverénny cloud 30 % slovenských a 31 % českých manažérov.
„Ak niečomu prikladáme význam, sme zvyčajne ochotní si za to priplatiť. A výsledky nášho prieskumu to potvrdzujú. Viac ako polovica slovenských manažérov by siahla po suverénnom cloude aj v prípade, ak by bol drahší,“ priblížil Ferenec. Na Slovensku by vyššia cena uloženia všetkých dát v jurisdikcii EÚ nebola problémom pre 17 % respondentov, v Česku pre 15 %. Vo väčšej miere však slovenskí a českí manažéri preferujú model, v ktorom by v suverénnom cloude mali len určité kategórie dát a za to by boli ochotní aj priplatiť. Na Slovensku s tým počíta 38 % a v ČR 36 % oslovených.
Rozdiely medzi krajinami sú v tom, ktoré údaje by spoločnosti chceli ukladať v európskych dátových centrách a pri ktorých im na lokalite až tak nezáleží. Na Slovensku firmy najviac zdôrazňujú ochranu prevádzkových informácií (31 %), ktoré môžu obsahovať kľúčové údaje o fungovaní spoločnosti, logistike či interných procesoch. Nasledujú finančné dáta (29 %) a po nich informácie o produktoch či výskume a vývoji (25 %).
V Českej republike je poradie podľa prieskumu odlišné. Tamojšie firmy dávajú na prvé miesto finančné dáta (40 %), až po nich prevádzkové dáta a údaje z dodávateľských reťazcov (34 %). Nasledujú dáta z IT systémov, prípadne o zabezpečení IT (26 %).
