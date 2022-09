PRIESKUM: Slovenské domácnosti svoje financie plánujú iba krátkodobo

Bratislava 6. septembra (TASR) - Viac než polovica slovenských domácností očakáva v najbližšom roku skokové zhoršenie svojej životnej úrovne, aké tu nebolo počas uplynulých 20 rokov. Napriek tomu svoje financie plánujú iba krátkodobo. Vyplynulo to z dotazníkového prieskumu realizovaného koncom júna na 1005 obyvateľoch SR od 18 rokov veku, o ktorom informovala v utorok prieskumná a analytická agentúra Focus s nadáciou Partners pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa finančnej gramotnosti, ktorý pripadá na 8. septembra.



Odborníci na rodinný rozpočet varujú, aby sa ľudia pripravili na horšie časy. V súčasnosti je podľa nadácie dôležité, aby si nastavili finančný plán v dvoch krokoch - aby šetrili a znížili výdavky a zároveň zvýšili príjmy a ochránili ich. Výdavky totiž rastú, kým príjmy stagnujú alebo klesajú.



Zvýšené výdavky pocítili až tri štvrtiny domácností, z toho viac ako polovica mesačne minie vyše 100 eur. Príjmy sa ale rodinám nezmenili, takmer polovica opýtaných (48 %) v prieskume uvádza, že má približne rovnaké množstvo peňazí a 43 % priznáva zníženie príjmov.



Zvýšené výdavky zapríčinila rekordná inflácia, ktorá v júli dosiahla medziročnú mieru 13,6 %. Podiel spotreby na celkovom príjme domácností by podľa nadácie nemal byť v ideálnom prípade viac ako 40 %, čo v súčasnosti prekračuje 83 % domácností.



Slovenské domácnosti už podstúpili prvé kroky na zmiernenie dosahov inflácie. Podľa prieskumu až 63 % opýtaných pri nákupoch viac plánuje, používa nákupný zoznam a takmer rovnaký počet respondentov pravidelne sleduje všetky výdavky spojené s bývaním.



"Dobrou správou, ktorú v prieskume vidím, je, že prvými riešeniami sú zníženia výdavkov a odkladanie väčších investícií na neskôr," opisuje odborníčka na osobné financie z nadácie Andrea Kasanická Straková s tým, že riziko vidí v krátkodobom plánovaní. Preverenie kvality osobných financií podľa nej nastane počas jesene, keď po letnom míňaní na zážitky dôjde zúčtovanie a domácnosti si budú klásť otázku, ako sú na najbližší rok pripravené.



Ku koncu roka domácnosti čaká ešte ďalšie finančné zaťaženie, ktorým sú Vianoce. "Častou finančnou pascou pritom sú rýchle pôžičky a úvery," dodáva Kasanická Straková.



Tvoriť alebo zvyšovať príjem si môžu ľudia krátkodobo, tvorbou finančnej rezervy, či dlhodobo, investovaním, odporúča odborník na investovanie z Partners Investments Maroš Ovčarik. "Práve investovaním náš príjem vieme ochrániť pred vysokou infláciou," uviedol.



Medziročne sa v prieskume zhoršila disciplína pri tvorbe železnej rezervy, ktorá je v ideálnom prípade vo výške šesťnásobku mesačných príjmov. Finančne sa nekryje 26 % domácností, v minulom roku to bolo 22 %. Šesťnásobok príjmu v rezerve má 16 % domácností, v minulom roku to bolo o štyri percentuálne body viac, teda 20 %.



"Priemerný čistý finančný majetok Slováka je 7531 eur podľa Allianz Global Wealth Report 2021," vyčíslil Ovčarik. V záujme ochrany hodnoty úspor je podľa neho rozumné tieto peniaze rozdeliť a aspoň časť z úspor zainvestovať tak, aby sme dosiahli výnos, ktorý na bežnom alebo sporiacom účte nedosiahneme.