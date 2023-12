Prieskum: Slovenské e-shopy medziročne rástli, čakajú vyššie tržby

Bratislava 24. decembra (TASR) - Viac než tri štvrtiny e-shopov že zaznamenali medziročný rast alebo porovnateľný rast ako v predchádzajúcom roku. Taktiež očakávajú v poslednom kvartáli vyšší nárast tržieb. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra ui42 v spolupráci so spoločnosťou KPMG na vzorke 107 respondentov.



Nárast tržieb o 26 až 50 % zaznamenalo 17 % e-shopov a o niečo nižší, menej ako 25-percentný rast, takmer polovica z nich. Dôvodom sú podľa prieskumu efektívnejšie kampane, vyšší záujem o produkty a služby a taktiež vyššia priemerná hodnota nákupu. Tie e-shopy, ktoré zaznamenali medziročný pokles tržieb, označili, že išlo o menej ako 25 %.



"Po uplynulom roku, keď e-commerce z veľkej časti zasahovala inflácia, nedostatok tovaru a rastúce ceny za energie, vstupovali v tomto roku do hry aj iné faktory. V najväčšej miere, v takmer 40-percentnom zastúpení, označili e-shopy za najväčšiu výzvu cashflow," uviedla spoločnosť.



Prieskum ukázal, že sa potýkali aj s nedostatočným záujmom o svoje predajné portfólio. "V tomto smere však v porovnaní s predošlým rokom nastal pozitívny obrat, keďže v predchádzajúcom roku považovalo za najväčší problém pokles záujmu o produkty alebo služby 53 % e-shopov," dodala spoločnosť.



Respondenti prieskumu uviedli, že tento rok očakávajú vyšší medziročný nárast tržieb. Kým vlani očakávala väčšina opýtaných mierny pokles obratu, v tomto roku išlo o mierny nárast. V miere do 25 % ho podľa prieskumu očakáva štvrtina opýtaných a takmer 17 % odhaduje viac než 25-percentný rast.



Na Vianoce, Black Friday či Cyber Monday sa pripravuje špeciálnymi akciami alebo kampaňou polovica respondentov. Ako vrchol roka ho označila menej ako desatina opýtaných.



"V ui42 posledné roky vnímame narastajúci záujem e-shopov o zlepšenie celkového zážitku z nakupovania. Či už je to vo forme zákazníckej podpory, lepšieho UX alebo odporúčania relevantných produktov. V konečnom dôsledku to potvrdzuje aj prieskum, v ktorom až 28 % e-shopov povedalo, že sa zameriava na celoročný chod biznisu," skonštatoval Robo Háger z agentúry.