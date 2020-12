Prieskum: Slovenské e-shopy očakávajú nárast obratu

Bratislava 8. decembra (TASR) – Pandémia ochorenia COVID-19 mala na slovenské e-shopy pozitívny vplyv. Zhruba 60 % zaznamenalo nárast tržieb, z toho tretina viac ako o 30 %. Nárast obratu očakávajú aj v aktuálnom predvianočnom období. Vyplýva to z novembrového prieskumu spoločností KPMG a ui42 medzi 74 slovenskými online obchodmi.



Z prieskumu tiež vyplýva, že osem z desiatich slovenských online obchodov zároveň predpokladá, že priemerná výška nákupu v ich e-shope sa v predvianočnom období zvýši. Viac ako polovica online podnikateľov odhaduje, že tento nárast bude do 20 %.



"Špecifikom roku 2020 je vznik e-shopov z dôvodu rozšírenia predajných kanálov, keďže pandémia limitovala obchodníkov predávať svoje produkty a služby v kamenných predajniach," skonštatovala partnerka KPMG zodpovedná za sektor maloobchodu Ivana Mazániková. Takýto dôvod podnikania v online priestore uviedla takmer pätina respondentov.



Ako dodali respondenti prieskumu, e-shopy museli počas pandémie čeliť aj problémom. Najčastejšie uvádzali výpadky na strane dodávateľov a problémy s logistikou. V reakcii na pandémiu viac ako polovica slovenských e-shopov zaradila nové produkty a služby do portfólia. Tretina opýtaných nerobila žiadne špeciálne opatrenia a pätina respondentov spustila výpredaje a zľavy.



Za najväčšiu konkurenčnú výhodu považovali slovenské e-shopy svoju špecializáciu na konkrétny typ tovaru či služby. Vyjadrilo sa tak 46 % opýtaných. "Prínos špecializácie e-shopu môže byť v tom, že zákazníci si ho nevyberajú primárne z dôvodu ceny, ale prihliadajú aj na súvisiace služby," vysvetlil manažér marketingu spoločnosti ui42 Robert Háger s tým, že pri raste obratu môže e-shop začať budovať vlastnú značku a získať tak v komunite priaznivcov ďalšiu konkurenčnú výhodu.



Tretina e-shopov minula tento rok s cieľom prilákania zákazníkov najviac na propagáciu svojho online obchodu. Marketing sa tak v otázke, do akej oblasti svojho podnikania najviac investovali, umiestnil na prvej priečke už piatykrát. "Zaujímavosťou je, že pätina e-shopov v tomto roku žiadne významnejšie investície nerobila," dodali realizátori prieskumu.



Zhruba 43 % slovenských e-shopov má v pláne expandovať do zahraničia a ďalšia pätina o tejto možnosti uvažuje. Podľa Hágera môže k úspešnému prieniku na zahraničné trhy pomôcť práve špecializácia.