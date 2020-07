Prieskum: Slovenské firmy chcú budovať a udržať znalosti pracovníkov

Bratislava 5. júla (TASR) – Slovenské firmy považujú za tému roka budovanie a udržiavanie znalostí meniacej sa pracovnej sily, uviedlo to 78 % z nich. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Deloitte. Na globálne trendy v oblasti ľudských zdrojov na rok 2020 je však pripravená len menej ako tretina z nich. Na štúdii sa zúčastnilo takmer 9000 firiem zo 119 krajín sveta vrátane Slovenska.



Firmy z ostatných krajín považujú za najdôležitejšiu tému v oblasti ľudských zdrojov 'well-being' – myslí si to 80 % z nich. Za veľmi dôležitú považujú aj spolupatričnosť (79 %) a manažment znalostí (75 %).



„Tým, že organizácie často nestíhajú držať krok s potrebou budovať znalosti svojich zamestnancov dôležité pre budúcnosť, nevedia naplno využiť potenciál, ktorý nové technológie prinášajú. Pripravujú sa tak o možnosť profitovať z inovácií, ktoré môžu byť nevyhnutné nielen na prekonanie krízy COVID-19, ale aj na udržanie ich konkurencieschopnosti po nej,“ myslí si Zuzana Kostiviarová zo spoločnosti.



Z prieskumu tiež plynie, že viac ako 70 % opýtaných slovenských firiem si myslí, že spolupatričnosť, odmeňovanie a HR analytika sú ďalšími nosnými témami v oblasti ľudských zdrojov. Ako priblížila riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti Monika Kováčová, technológie síce umožňujú, aby bolo všetko individualizované, ľudia však potrebujú cítiť spolupatričnosť k niečomu väčšiemu.



„Posilňovanie spolupatričnosti zamestnancov s firmou bolo témou už pred globálnou pandémiou, ale až v dnešnej situácii ide, obzvlášť z hľadiska využívania virtuálneho prostredia a nástrojov na spoluprácu na diaľku, o jednu z kľúčových výziev v oblasti ľudských zdrojov,“ dodala Kováčová.



Spoločnosť na základe výsledkov štúdie radí firmám, aby sa sústredili na tri hlavné oblasti. Prvou je zmysel práce, druhou potenciál a spôsob, ako maximálne využiť schopnosti ľudí, a treťou je perspektíva zameraná na zmenu vnímania hrozby skôr ako príležitosti na to, ako sa pri zachovaní potrebnej transparentnosti lepšie a rýchlejšie rozhodovať.