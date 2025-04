Prieskum: Slovenskej ekonomike hrozí oslabenie hospodárskeho rozvoja

Bratislava 8. apríla (TASR) - V prípade, že na Slovensku nedôjde k ekonomickému oživeniu, hrozí nielen strata pracovných miest, ale aj oslabenie celkového hospodárskeho rozvoja krajiny. Vyplýva to z najnovších výsledkov prieskumu spoločnosti Intrum, na ktorom sa zúčastnilo 9000 spoločností z 25 európskych krajín vrátane 240 slovenských podnikov.



„Výsledky nášho prieskumu poukazujú na stagnáciu v slovenskom podnikateľskom prostredí na Slovensku. Hoci sa na Slovensku príjmy zotavujú najlepšie z celej Európy, stále viac ako polovica podnikov čelí problémom s platobnou neschopnosť a dopytom zo strany zákazníkov. Navyše, platobná disciplína sa stále nevrátila na úroveň pred pandémiou. Firmy prirodzene majú obavy,“ priblížil výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia Martin Musil.



Takmer polovica opýtaných vedúcich pracovníkov uviedla, že príjmy ich podnikov sa nezotavujú tak rýchlo, ako sa očakávalo. Najvýraznejšie rozdiely potvrdili firmy z telekomunikačného sektora, stavebníctva, ťažby nerastných surovín a sieťové odvetvia.



Problémy s dopytom potvrdilo 54 % podnikov. V záujme ochrany obchodných vzťahov akceptovalo až 57 % spoločností nevýhodné platobné podmienky a 45 % akceptovalo dlhšie platobné lehoty s cieľom zabrániť bankrotom zákazníkov. Tieto opatrenia podľa odborníkov prirodzene znamenajú ďalšiu finančnú záťaž pre firmy, ktoré majú pesimistické očakávania do budúcnosti. Až 22 % firiem ďalej potvrdilo, že v prípade nezlepšenia ekonomických podmienok existuje riziko, že by mohli v priebehu nasledujúcich dvoch rokov ukončiť podnikateľskú činnosť.



„Ekonomické oživenie neprichádza v dostatočnej miere, čo má priamy vplyv na udržateľnosť firiem a zamestnanosť. Naša ekonomika je veľmi závislá od vitality malých a stredných podnikov. Ak sa ich dôvera oslabí, ohrozené sú nielen pracovné miesta, ale aj daňové príjmy štátu a celkový rozvoj krajiny. Je preto nevyhnutné, aby firmy investovali do efektívnejších finančných procesov, riadenia rizík a udržateľných finančných stratégií,“ uzavrel Musil.