PRIESKUM: Slovensko aktuálne nemá vhodné podmienky na štart biznisu

Bratislava 23. júna (TASR) - Slovenská republika v súčasnosti nemá ideálne podmienky na úspešný štart nového vlastného biznisu a začiatok podnikania. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu investičnej skupiny Investart, ktorý sa uskutočnil 10. až 15. júna na vzorke 1050 respondentov starších ako 18 rokov.



Výsledky prieskumu ukázali, že na Slovensku sú vhodné podmienky na rozbeh podnikania len podľa 34,4 % opýtaných. Zvyšok, teda 65,6 % respondentov, je presvedčených o opaku, teda že podmienky na rozbehnutie vlastného biznisu nie sú na Slovensku vhodné.



"Treba uznať, že v ostatných rokoch sa štát a najmä ministerstvo hospodárstva síce snaží v tomto smere veci zlepšovať, odpadlo aj viacero administratívnych zbytočností, ale stále to nie je dostatočné. Prioritami musia byť zmeny v daňovo-odvodovej oblasti, riešenie problému s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, systém vzdelávania ľudí potrebných na trh práce a lepšia vymožiteľnosť práva," uviedol odborník na investovanie Michal Porubän z Investartu.



Podľa neho za číslom odzrkadľujúcim vysokú mieru skepticizmu v téme vyhovujúcich či nevyhovujúcich podmienok na štart podnikania možno vidieť aj náladu spoločnosti vyplývajúcu zo súčasnej geopolitickej a ekonomickej situácie.



Prieskum taktiež ukázal, že medzi najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú chuť do podnikania na Slovensku, sú peniaze. Odpoveď "financie" si vybralo 846 opýtaných (81 %), pričom mohli označiť viacero možností.



Ako druhý najčastejší faktor bol označený podnikateľský nápad, o jeho prioritnom význame je presvedčených 58 % respondentov. Nasledujú kontakty (50 %), skúsenosti (41 %) a pracovné nasadenie, ktoré je rozhodujúce podľa 26 % opýtaných.



"Všetky v prieskume spomenuté faktory sú na začiatku podnikania dôležité, ak ktorýkoľvek z nich chýba, nie je možné úspešne podnikať. Je logické, že peniaze boli zvolené ako prvý najdôležitejší faktor, pretože bez počiatočného kapitálu sa nepremení na skutočnosť ani ten najlepší nápad. Banky síce ponúkajú úvery pre začínajúcich podnikateľov, ale získať ich nie je jednoduché. Určite ich nedostane každý. Preto je dobrou správou, že sa aj na Slovensku čoraz viac využíva možnosť spojiť sa na začiatku podnikania s investorom, ktorý nápad finančne zastreší," uzatvoril Porubän.