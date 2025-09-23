< sekcia Ekonomika
Prieskum: Slovensko má problém s fluktuáciou a mobilitou zamestnancov
Firmy preto čoraz častejšie ponúkajú aj iné formy motivácie, ako je možnosť práce z domu, pružná pracovná doba či rozšírené benefity.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Slovensko má problém s fluktuáciou a mobilitou zamestnancov, viditeľné sú aj regionálne rozdiely, kde mzdy nerastú v súlade s infláciou. Firmy preto čoraz častejšie ponúkajú aj iné formy motivácie, ako je možnosť práce z domu, pružná pracovná doba či rozšírené benefity. Tie však nie sú dostupné pre všetky pozície, preto fluktuácia v montážnych a výrobných profesiách je vyššia ako v IT a administratíve. Vyplýva to zo mzdového prieskumu spoločnosti Grafton, ktorý bol realizovaný počas tretieho štvrťroka 2025 v ôsmich krajoch SR.
„Z našich najnovších dát vyplýva, že situácia v regiónoch nie je jednotná. Kým v Bratislave tlak na rast miezd zvyšuje fluktuáciu najmä v administratíve a zákazníckych službách, v Prešove či Žiline ju spôsobuje neschopnosť firiem konkurovať platovo aj ťažké pracovné podmienky vo výrobe,“ uviedol riaditeľ personálnej agentúry Grafton Recruitment Martin Malo.
V niektorých krajoch sú podľa neho firmy čoraz viac odkázané na zahraničných pracovníkov, najmä v logistike a priemyselnej výrobe. Ďalším problémom je aj mobilita pracovníkov, ľudia z regiónov s vyššou nezamestnanosťou sú totiž ochotní cestovať za prácou len vtedy, ak majú výhodnejšie podmienky. Mnohí radšej uprednostnia zamestnanie bližšie k domovu aj za cenu nižšieho platu.
V oblasti IT a telekomunikácií hľadajú firmy najmä skúsených špecialistov prinášajúcich okamžitú hodnotu. Najžiadanejší sú experti na kybernetickú bezpečnosť, dátovú analytiku, vývoj softvéru a umelú inteligenciu. Naopak, ťažšie sa obsadzujú seniorské pozície, pri tých juniorských je zase prebytok uchádzačov. Výrobný sektor a priemyselné inžinierstvo má zase problém s obsadením špecializovaných pozícií, ako sú technológovia, priemyselní inžinieri či údržbári.
Pri nákupe a logistike rastie potreba zamestnávať strategických nákupcov, plánovačov výroby či logistických koordinátorov. Sektor stavebníctva a realít stále ťažko obsadzuje technické pozície stavbyvedúcich, rozpočtárov, projektantov alebo technický dozor. Dlhodobo tiež absentujú remeselníci ako elektrikári, inštalatéri a murári, preto pribúda na slovenský trh práce viac zahraničných pracovníkov. V realitnom segmente je aktuálne najväčší dopyt napríklad po obchodníkoch v správe portfólií.
V bankovníctve sú najžiadanejší zase finanční analytici, risk manažéri či interní audítori. Obchod, maloobchod a marketing najviac hľadá obchodníkov so schopnosťou budovať vzťahy a prinášať výsledky. Problémom je však obsadenie technických obchodných pozícií na strednom a východnom Slovensku. Naopak, pri predavačoch a pokladníkoch je uchádzačov viac, avšak pre nízke mzdy a náročný režim je vysoká fluktuácia. V marketingu je dopyt po pozíciách napríklad na online reklamu.
Odvetvie administratívy, právnych služieb a HR najčastejšie hľadá firemných právnikov, odborníkov na obchodné právo a skúsených HR ľudí. V prípade centier zdieľaných služieb robia firmy nábor na špecialistov najmä na účtovníctvo, zákaznícky servis, HR podporu či správu dát. Vzniká tiež pretlak záujemcov o bežné administratívne pozície s angličtinou, ktoré sú menej atraktívne mzdou aj obsahom práce. Mzdy v tomto segmente podľa prieskumu stagnujú a vzhľadom na rastúce náklady a legislatívne zmeny viaceré centrá prehodnocujú aj zotrvanie na Slovensku.
