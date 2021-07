Prieskum: SR nie je prvou voľbou pre cudzincov migrujúcich za prácou

Bratislava 18. júla (TASR) – Slovensko nebýva prvou voľbou pre cudzincov, ktorí sa sťahujú za prácou. Vyplynulo to z prieskumu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) medzi občanmi krajín mimo Európskej únie, ktorí v posledných dvoch rokoch boli alebo sú zamestnaní na Slovensku. To, že ich prioritou je iná krajina, potvrdilo 57 % respondentov. Napriek tomu však vyše 86 % respondentov chce na Slovensku zostať aj v budúcnosti.



Hlavnými dôvodmi, prečo cudzinci prichádzajú za prácou na Slovensko, sú, že ide o bezpečnú krajinu, ktorá je súčasťou EÚ, cudzincom tiež býva blízka slovenská kultúra, jazyk a geografická poloha alebo majú na Slovensku rodinu či priateľov. "Okrem toho početná skupina sa prisťahovala bez konkrétneho dôvodu, napríklad využili príležitosť a prijali ponuku práce na Slovensku," dodali organizátori prieskumu.



Dôvodmi, prečo chcú na Slovensku títo cudzinci aj ostať, sú najčastejšie spokojnosť s bývaním a životnými podmienkami, dobré pracovné príležitosti či možnosť zlúčenia rodiny s pracovným životom. Podľa hodnotenia služieb majú cudzinci najlepšie skúsenosti so slovenskými úradnými prekladateľmi, s uznávaním vzdelania aj so zabezpečením povolenia na pobyt pre rodinných príslušníkov. "Najnižšie hodnotili komunikáciu s miestnymi inštitúciami, možnosť nájsť všeobecného lekára a dĺžku imigračného procesu, ktorý vnímajú ako príliš byrokratický," dodali organizátori.



Prieskum tiež ukázal, že viac než polovica respondentov cudzincov nepracuje v oblasti, ktorú predtým študovala. Je totiž ochotná prijať prácu, ktorá nezodpovedá jej hlavnej kvalifikácii, alebo prácu, ktorá si osobnú kvalifikáciu nevyžaduje. "Výsledky prieskumu zároveň indikujú, že samotný typ pracovnej ponuky nie je hlavným dôvodom migrácie cudzincov na Slovensko," dodala vedúca Úradu IOM na Slovensku Zuzana Vátraľová.



Online prieskum uskutočnila IOM na jeseň minulého roka. Vyhodnotila odpovede 352 respondentov z viac než 50 krajín, ktorí sa v čase prieskumu zdržiavali v 29 okresoch Slovenska a účelom ich pobytu bola práca. Najväčšiu skupinu tvorili ľudia vo veku 31 až 40 rokov a najvyšší počet respondentov pochádzal z Ukrajiny, Srbska, Ruskej federácie, Turecka a Indie.



Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR bolo v máji 2021 na Slovensku zamestnaných takmer 68.000 cudzincov. Z toho skoro 38.000 bolo občanov z krajín mimo EÚ a z nich najväčší počet pochádzal z Ukrajiny a Srbska.