Prieskum: Služby finančného partnera využíva 14 % Slovákov

Bratislava 7. marca (TASR) - Takmer 70 % ľudí na Slovensku neinvestuje cez finančného partnera a ani o tejto možnosti neuvažuje. Naopak, iba 14 % respondentov sa pri svojich investičných aktivitách radí s odborníkmi. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre správcovskú spoločnosť 365.invest realizovala agentúra CreditCall na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.



Ľudia na Slovensku často veria, že ak sa rozhodnú investovať, zvládnu to sami. Teda že si naštudujú dôležité informácie, budú sledovať trendy a riadiť si finančné portfólio, zhodnotila výsledky prieskumu PR manažérka 365.invest Katarína Dubeňová. "Pravda je ale taká, že väčšina ľudí na to pri bežnom chode života nemá čas a energiu, alebo finančným partnerom na základe negatívnej skúsenosti vôbec nedôveruje. Preto robia chybné kroky, neinvestujú vôbec, alebo investovanie dookola odkladajú na neskôr," doplnila.



Je viacero kritérií, ktoré respondenti prieskumu považujú pri výbere finančného partnera za dôležité. Viac ako 80 % opýtaných uprednostňuje finančného partnera s pevnou pozíciou na trhu. Vyše 73 % považuje za najdôležitejší faktor pri výbere jeho skúsenosti. Dobrá reputácia a etika spoločnosti sú podstatným kritériom pre viac ako 35 % respondentov. Pre pätinu opýtaných je dôležitým aspektom ponúkaná škála produktov a služieb.