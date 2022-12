Prieskum: So svojím platom nie je spokojných 53 % ľudí na Slovensku

Bratislava 24. decembra (TASR) - So svojím platom nie je spokojných 53 % ľudí na Slovensku. Napriek tomu im na svojej práci záleží a nemá to vplyv na ich rozhodnutie o zotrvaní v zamestnaní. Svoju prácu považuje za prínosnú pre zamestnávateľa 85 % pracovníkov. Informovala o tom manažérka komunikácie a vzťahov s verejnosťou pracovného portálu Kariéra.sk Katarína Tešla na základe ich prieskumu s 5022 respondentmi.



Doplnila, že len 3 % opýtaných nedokážu nájsť zamestnanie, s ktorým by boli spokojní a preto ho menia každých pár mesiacov. Adekvátne zamestnanie na prvý pokus si dokázalo nájsť 47 % respondentov. Opýtaných s viac ako desiatimi neúspešnými pokusmi si opätovne nájsť zamestnanie je 7 % a viac ako 20 neúspešných pokusov uviedlo rovnaké percento dopytovaných.



Minulý rok uviedlo zmenu zamestnania 44 % respondentov. Prevažná časť pracovníkov uprednostňuje stabilné zamestnanie pred neustálym striedaním prác pre lepšie podmienky, dodala Tešla.



Odborníci však predpovedajú zvýšený nárast fluktuácie, teda striedania zamestnania. Prevažne spokojných so svojím ohodnotením je 47 % zamestnancov. Pracovníkov, vykazujúcich nezáujem, je 11 % a celkovo nespokojných je 5 %, vyplynulo z prieskumu.



"Jedným z najväčších problémov spoločností je fakt, že nie každá z nich dokáže svojich zamestnancov dostatočne motivovať k výkonu a dať im potrebnú spätnú väzbu, ktorá by im dodala odhodlanie k lepším pracovným výkonom," uviedla Tešla. Z tohto dôvodu 45 % zamestnancov pociťuje nezáujem nadriadeného.