Prieskum: So zdražením sladených nápojov nesúhlasia 2/3 Slovákov

Bratislava 27. mája (TASR) - So zvýšenou daňou za sladené nápoje, ktorá má platiť od budúceho roka, nesúhlasia takmer dve tretiny Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research, ktorý prebiehal od 9. do 13. mája na vzorke 1020 respondentov starších ako 18 rokov.



"Podľa všetkého tento názor súvisí skôr so spôsobom života ako s politickými preferenciami. Viac proti zvýšenej dani za sladené nápoje sú mladšie generácie alebo ľudia s nižším vzdelaním. Rozdiely medzi sympatizantmi vládnej koalície a opozície síce v dátach vidíme, no nie sú štatisticky významné," povedala marketingová a komunikačná manažérka NMS Denisa Lakatošová.



Väčšina ľudí je proti zvyšovaniu tejto dane a nechce si za sladené nápoje priplatiť. Nesúhlas v prieskume vyjadrilo 64 % Slovákov. Okrem jogurtových a mliečnych nápojov sú ľudia najviac nespokojní so zdražovaním džúsov, tvorí ich až 75 %. Ďalej nasledujú ochutené minerálne vody, ktoré Slováci najčastejšie nakupujú. S ich zdražovaním je nespokojných 68 % ľudí. Opačný prípad tvoria kolové nápoje, kde s ich zvýšenou daňou súhlasí 43 % Slovákov.



Zvýšenej spotrebnej dani ale mliečne a jogurtové nápoje, výživové drinky pre športovcov či rastlinné mlieka podliehať nebudú. Tieto nápoje si podľa prieskumu kupuje až tretina Slovákov. Z toho 38 % si ich kupuje pre zdravotné obmedzenia seba či iného člena rodiny a ďalších 33 % pre ďalšie zdravotné benefity, ako je napríklad nižší obsah tukov.



"Ak to prepočítame na celú populáciu, zistíme, že takmer štvrtina populácie si kupuje rastlinné mlieka s úmyslom vyhnúť sa zdravotným komplikáciám a s cieľom zdravšieho spôsobu života. Ich vyňatie zo zoznamu nápojov, ktorých sa bude zdražovanie týkať, je dobrá správa, nakoľko už aj v súčasnosti nákup rastlinných alternatív mlieka výrazne zasahuje do rozpočtu nejednej slovenskej domácnosti," doplnila Lakatošová.