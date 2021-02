Dve tretiny slovenských podnikateľov očakávajú pokles alebo stagnáciu

Bratislava 11. februára (TASR) – Pohľad podnikateľov na vlastné ekonomické výsledky v roku 2021 sa oproti minulosti zhoršil. Rast obratu očakáva iba tretina firiem, čo je o sedem percentuálnych bodov menej ako pred rokom a 26 % firiem predpokladá, že obrat zostane nezmenený. Očakávania rastu hospodárskeho výsledku po zdanení u spoločností klesli medziročne z 32 % na 31 %. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) zrealizovaného v októbri a novembri minulého roka na vzorke 197 spoločností.



"Pri porovnaní očakávaní respondentov ohľadom vlastných ekonomických výsledkov za rok 2020 s výsledkami prieskumu konaného v roku 2019 je zrejmý posun k negatívnejšiemu hodnoteniu. U všetkých ukazovateľov došlo k výraznému zníženiu podielu preferencií ich rastu, sprevádzaného výrazným rastom podielu odpovedí predpokladajúcich pokles ukazovateľov," uviedla SOPK v komentári k prieskumu.



Optimizmus podnikateľov sa medziročne znížil aj v očakávaní predaja na domácom trhu. Zatiaľ čo rast tržieb zo Slovenska v predchádzajúcom prieskume realizovanom v závere roka 2019 predpokladala tretina oslovených firiem, v súčasnosti už je to len 27 % spoločností. Viac podnikateľov, a to 31 % oproti 25 % v roku 2020, naopak, očakáva v tomto roku rast vývozu a o dva percentuálne body na 21 % vzrástol počet firiem, ktoré predpokladajú zvýšenie počtu pracovníkov. Zvyšovanie priemernej mzdy nevylučuje ešte stále 40 % spoločností, no oproti predchádzajúcemu roku, keď rast miezd predpokladalo 69 % firiem, ide o výrazný pokles. O šesť percentuálnych bodov z 33 % na 25 % sa znížil aj podiel firiem, ktoré očakávajú rast investícií.



"Som veľmi opatrný z pohľadu optimistických rastových vízií roku 2021. Dôvodom je viacero skutočností. V prvom rade začiatok roka 2021 je veľmi odlišný od prvého štvrťroka minulého roka v tom, že firmy do neho vstupujú skôr s negatívnymi očakávaniami, mnohé vyčerpali vnútorné rezervy, majú odložené splátky odvodov, daní a úverov, ktoré bude treba splácať zrejme už v priebehu roku 2021. Celková podnikateľská a spotrebiteľská nálada je na veľmi nízkom stupni. Sumárne predpokladám, že sa zastaví pokles, ale rast bude na nízkej úrovni," povedal vo štvrtok predseda SOPK Peter Mihók na konferencii venovanej vývoju slovenskej ekonomiky v roku 2021.



Kľúčovou otázkou je podľa Mihóka nastupujúca vakcinácia a jej finálny efekt. Šéf SOPK zdôraznil, že Európska únia by mala jednoznačne prehodnotiť svoje vzťahy s Ruskou federáciou, najmä v pokračovaní ekonomických sankcií, ktoré obidve strany oslabujú. Väčšina štátov sa totiž dostala do recesie a jedinou rastúcou ekonomikou je v súčasnosti Čína. "Tí, ktorí veria, že svet sa vráti pred 'koronu', sú dopredu stratení. Tí, ktorí sú schopní nájsť svoje miesto v novo sa tvoriacom priestore, majú veľkú šancu nielen prežiť, ale byť aj naďalej úspešní," dodal Mihók.