Prieskum: Spokojnosť cestujúcich vo vlakoch vlani vzrástla o 1,4 %

Bratislava 4. marca (TASR) - Spokojnosť cestujúcich, ktorí pravidelne cestujú vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), vlani vzrástla medziročne o 1,4 %. ZSSK v indexe celkovej spokojnosti dosiahla 64,8 bodu z možných 100. Prieskum bol zameraný na spokojnosť cestujúcich s komfortom, produktmi a so službami i spoľahlivosťou vlakov. V utorok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Prieskum spokojnosti ukázal, že cestujúci oceňujú zlepšenia v komforte, spoľahlivosti a službách, čo potvrdzuje správnosť našej nastavenej cesty k modernizácii ZSSK. Každoročne sledujeme spätnú väzbu od cestujúcich, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať a prispôsobovať ich potrebám. Teší nás, že investície do čistejších vlakov, lepšej informovanosti a moderných technológií prinášajú pozitívne ohlasy, no zároveň si uvedomujeme, že pred nami stále stoja výzvy, na ktorých budeme intenzívne pracovať," uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Národný dopravca zaznamenal v prieskume nárast spokojnosti cestujúcich v oblasti komfortu. Cestujúci podľa ZSSK ocenili najmä čistotu toaliet a celkovú čistotu vo vozňoch. Podľa dopravcu si pochvaľovali aj ponuku občerstvenia v diaľkových vlakoch.



Zlepšilo sa aj hodnotenie produktov a služieb, ktoré v prieskume zaznamenali najvyšší nárast spokojnosti cestujúcich. Najpozitívnejšie boli podľa ZSSK hodnotené elektronické služby, ako sú mobilná aplikácia a online nákup lístkov. Spokojnosť s prípojmi na iné vlaky a autobusy sa podľa dopravcu kontinuálne zlepšovala počas celého minulého roka a vzrástla o 3 %.



Mierne podľa ZSSK vzrástol aj index spoľahlivosti. Spokojnosť zákazníkov s presnosťou vlakov bola na hodnotách roku 2023, respondenti však podľa dopravcu ohodnotili železničnú dopravu ako bezpečný spôsob prepravy.



Cestovanie vlakmi ZSSK by podľa prieskumu odporučilo 25 % cestujúcich. Respondenti by však privítali zlepšenie spoľahlivosti vlakov, rýchlosti cestovania či čistoty vo vlakoch. Nepozdávala sa im ani cena cestovného. Zlepšiť by podľa cestujúcich dopravca mohol aj komfort a pohodlie vo vlakoch, chceli by sa takisto počas prepravy cítiť bezpečnejšie.



"Aj napriek niektorým negatívnym hodnoteniam deklaruje viac ako polovica, že plánuje cestovať vlakmi stále rovnako často, a 28 % dokonca tvrdí, že bude cestovať vlakmi častejšie. Približne 8 % plánuje cestovať menej alebo takmer vôbec," priblížil výsledky prieskumu dopravca.



Prieskum spokojnosti sa uskutočnil počas minulého roka, od januára do decembra, na vzorke 4000 pravidelných cestujúcich vo veku od 16 rokov.