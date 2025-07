Prieskum: Spokojnosť cestujúcich vo vlakoch sa zvýšila

Bratislava 15. júla (TASR) - Index spokojnosti cestujúcich s vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) dosiahol v prvom polroku 2025 hodnotu 65,6 bodu, ide tak o medziročný nárast o 0,8 bodu. Cestujúci najviac oceňujú spoľahlivosť vlakov, presnosť či lepšie informovanie o meškaní. Vyplýva to z prieskumu ZSSK, ktorý realizovala agentúra Go4insight na vzorke niekoľko tisíc pravidelných cestujúcich vo veku 16 a viac rokov.



„To, že ľudia vnímajú vlaky ako presnejšie a spoľahlivejšie, nie je náhoda. Je to výsledok dlhodobého úsilia o lepšiu koordináciu dopravy, informovanie v reálnom čase a dôraz na prevádzkovú disciplínu,“ zhodnotila spoločnosť. Zároveň očakáva, že rastúci trend spokojnosti bude pokračovať aj v druhom polroku 2025.



Najvýraznejšie zlepšenie zaznamenal národný dopravca v oblasti spoľahlivosti vlakovej dopravy. Spokojnosť s presnosťou vlakov stúpla oproti poslednému štvrťroku 2024 o 5,1 bodu a s dostupnosťou informácií o meškaní o 3,2 bodu. To môže súvisieť podľa spoločnosti aj so zvýšenou dostupnosťou digitálnych informačných kanálov.



Nárast spokojnosti cestujúcich nastal aj v oblasti služieb a produktov ZSSK, a to v prípade vyššieho počtu spojov počas dňa s nadväznosťou na iné vlaky a autobusy, ako aj s celkovým cestovným časom. Spokojnosť s komfortom cestovania zostala v porovnaní s minulým rokom stabilná, pričom ľudia pozitívne ohodnotili čistotu vo vozni a toaliet, no aj prístup sprievodcov.



Na druhej strane sa objavili aj nepriaznivé hodnotenia, keď mali cestujúci negatívne pocity pri zatváraní pokladníc či zavedení príplatku pri kúpe lístka na stanici. V druhom štvrťroku 2025 došlo k poklesu spokojnosti s dostupnosťou predajných miest a primeranosti ceny v oboch prípadoch o 1,2 bodu. Spoločnosť preto zvažuje urobiť ďalšie kroky na zmiernenie vplyvu týchto zmien.



Hodnota spokojnosti (NPS), ktorá vyjadruje ochotu odporučiť cestovanie vlakmi ZSSK, sa zlepšuje, pričom v druhom štvrťroku 2025 sa zvýšila na -11. V medziročnom porovnaní ide o zlepšenie, keďže oproti rovnakému obdobiu minulého roka bol tento ukazovateľ na úrovni -19. Stále však hodnota dosahuje podľa spoločnosti negatívne číslo, teda kritikov je viac než priaznivcov, no už štvrtý rok po sebe sa zlepšuje.



Ľudia cestujú vlakmi najmä za prácou, školou a návštevami rodiny. Celkovo 64 % má na daný účel aj inú možnosť dopravy, no napriek tomu si zvolia vlak. ZSSK spresnila, že dôvodom je praktickosť, pohodlie a časová výhodnosť. Konkrétne 25 % plánuje cestovať vlakom častejšie ako doteraz, pričom najviac sa im pozdáva väčšia ponuka vlakov, pohodlie pri cestovaní a zlepšené služby.