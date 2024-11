Prieskum: Spokojnosť spotrebiteľov so streamovacími službami klesla

Bratislava 9. novembra (TASR) - Miera spokojnosti spotrebiteľov so streamovacími platformami klesla z vlaňajších 55 % na terajších 50 %. Napriek prebiehajúcim modernizáciám 26 % domácností uviedlo, že ich internetové pripojenie je nespoľahlivé. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti EY, ktorého sa zúčastnilo 20.000 spotrebiteľov z desiatich krajín.



"Vnímanie hodnoty za peniaze v oblasti konektivity a obsahu zostáva podobné ako minulý rok, no miera spokojnosti so streamovacími platformami klesla z 55 % na 50 %," uviedla spoločnosť s tým, že 29 % domácností zvažuje zrušenie aspoň jednej streamovacej služby. Hlavnými dôvodmi sú znižovanie nákladov (44 %) a menšie využívanie služby (17 %). Zaujímavosťou však je, že tretina domácností sa neskôr k zrušeným službám vracia.



"Napriek tomu, že rozhodnutia o kúpe internetu stále riadi výkonnosť pripojenia, spoľahlivosť siete zostáva slabým miestom," dodala spoločnosť. V prieskume totiž 26 % domácností uviedlo, že ich domáce internetové pripojenie je nespoľahlivé napriek prebiehajúcim modernizáciám.



Aj keď 35 % spotrebiteľov je ochotných prejsť na lacnejšie internetové pripojenie, dopyt po prémiových službách vzrástol na 44 % oproti vlaňajším 40 %. Ďalších 38 % spotrebiteľov je pripravených platiť viac za internet s vlastnosťami ako ochrana súkromia, kvalitná zákaznícka podpora a záložná konektivita v prípade výpadkov siete.



"V čase ekonomického tlaku hľadajú domácnosti spôsoby, ako získať pripojenie a obsah od jedného poskytovateľa, čo uvádza až 44 % respondentov," skonštatovala spoločnosť. Výhody balíkov podľa opýtaných zahŕňajú úspory nákladov (61 %), pohodlie jednej faktúry (60 %) a kontaktné miesto pre zákaznícku podporu (59 %).