Prieskum: Spotreba nealkoholických nápojov na Slovensku sa zvýšila

Bratislava 10. júna (TASR) – Spotreba nealkoholických nápojov na Slovensku sa zvýšila. Najviac pritom Slováci nakupujú minerálne a stolové vody. Putujú na ne štyri z desiatich eur výdavkov na nealko. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v období od mája 2018 do apríla tohto roka uskutočnila výskumná a analytická spoločnosť Nielsen.



V sledovanom období dosiahli maloobchodné tržby za skupinu nealkoholických nápojov hodnotu takmer 375 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 19 miliónov eur, teda + 5 %. Tomuto výsledku podľa analytickej spoločnosti pomohlo najmä dlhé minuloročné leto. Nealkoholické nápoje zahŕňajú minerálne a stolové vody, ochutené sýtené nápoje, džúsy, energetické nápoje a ľadové čaje.



Zvýšili sa nielen tržby, ale aj spotreba, a to o 3 % medziročne. "V poslednom roku Slováci nakúpili 812 miliónov litrov nealko nápojov, čo v prepočte na jedného Slováka znamená priemerne 149 litrov nealkoholických nápojov za rok. V porovnaní s našimi susedmi je to o 11 litrov menej, keďže priemerný Čech vypije až 160 litrov," priblížila spoločnosť. Tento rozdiel je spôsobený predovšetkým vyššou konzumáciou minerálnych a stolových vôd a džúsov v Českej republike, kým Slováci zasa vypijú viac ochutených sýtených nápojov na osobu.



Spomedzi všetkých nealkoholických nápojov Slováci najviac nakupujú minerálne a stolové vody. Tvoria dominantnú časť spotreby v tejto skupine, až 58 %. Boli ťahúňom v tržbách aj spotrebe. "Rekordné nákupy boli na úrovni 474 miliónov litrov, čo predstavuje medziročný rast o 4 %. V obrate bol rast trocha rýchlejší, o 5 %, a celkové tržby sa priblížili k hranici 150 miliónov eur. Slovenský spotrebiteľ nakúpi v priemere 87 litrov minerálnych a stolových vôd ročne a minie na ne 27 eur," konštatuje analytická spoločnosť.



Prevaha minerálnych vôd z hľadiska trendov a preferencií je sledovaná dlhodobo. Nasledujú stolové vody a malý segment dojčenských vôd. Slováci podľa prieskumu preferujú najmä perlivé vody, ktoré tvoria 39 % z nákupov. Ďalším dlhodobým trendom je spotreba neochutených vôd (77 %). V prípade ochutených vôd si Slováci najviac vyberajú príchute citrón a pomaranč, na treťom mieste je jahoda.



Druhým najvýznamnejším typom nealkoholických nápojov sú ochutené sýtené nápoje. Ich ročná spotreba bola podľa prieskumu na úrovni 239 miliónov eur (+ 1 %). Tržby s výškou 106 miliónov eur rástli niekoľkokrát rýchlejšie (+ 5 %). "Za nárastom ceny je vyšší záujem slovenských spotrebiteľov o značkové produkty, ako aj medziročné zvýšenie cien," podotkla spoločnosť. Podobný vývoj zaznamenali aj džúsy. Slovenskí spotrebitelia vypili za posledný rok takmer 60 miliónov litrov (+ 1 %) a zaplatili za ne 68 miliónov eur (+ 5 %).



Najdynamickejší vývoj bol pri energetických nápojoch, ktoré mali najvyššiu priemernú cenu. Ich spotreba aj tržby boli o 13 % vyššie ako pred rokom a v poslednom roku sa ich vypilo takmer 20 miliónov litrov v hodnote 39 miliónov eur. Jedinou kategóriou, o ktorú Slováci prejavili menší záujem a ktorej obrat aj spotreba klesli, boli ľadové čaje.



Dáta, z ktorých vychádzal prieskum, vyjadrujú predaje na maloobchodnom trhu obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom bez Metra a čerpacích staníc za obdobie máj 2018 až apríl 2019. Údaje o počte obyvateľov pochádzajú zo štatistického úradu.