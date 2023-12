Prieskum: Spotrebitelia pri nákupe zohľadňujú aj životné prostredie

Bratislava 9. decembra (TASR) - Spotrebitelia v súčasnosti pri nákupe potravín aktívne zohľadňujú okrem svojho zdravia aj životné prostredie. Vyplýa to z aktuálneho prieskumu Tetra Pak Index 2023, ktorý v desiatich krajinách sveta realizovala globálna prieskumná agentúra IPSOS.



Sedemdesiat percent spotrebiteľov v prieskume tvrdí, že zdravé výrobky by nemali škodiť životnému prostrediu, zatiaľ čo ďalších 54 % je ochotných prevziať zodpovednosť za planétu a zmeniť svoje stravovanie, aby prispeli k lepšiemu svetu.



Tieto dva prístupy sa odrážajú v rastúcom počte spotrebiteľov, ktorí vedome znižujú množstvo konzumovaného mäsa, tzv. flexitariánov, pričom takmer polovica všetkých spotrebiteľov tvrdí, že znižuje príjem mäsa alebo ho úplne vylúčila.



Prieskum tiež ukázal, že tento trend znižovania príjmu mäsa je celosvetovým fenoménom. Asi 56 % respondentov uvádza zdravotné dôvody pre prechod na flexitariánsku, pescatariánsku, vegetariánsku alebo vegánsku stravu, viac ako tretina (36 %) uvádza ako hlavný motív konkrétne životné prostredie.



Z prieskumu tiež vyplýva, že pohodlie už nie je na prvom mieste. Výrazný posun v dlhodobo prevládajúcich postojoch znamená, že 70 % respondentov by obetovalo pohodlie v prospech zdravších výrobkov. Snahy v oblasti zdravia neovplyvnila ani kríza životných nákladov - v súčasnej ekonomickej situácii je len 17 % respondentov ochotných obetovať potraviny a nápoje so zdravotnými benefitmi.



"Zistenia tohtoročného indexu odrážajú smer, ktorým sme sa v posledných rokoch vydali, aby sme dekarbonizovali potravinársky priemysel a zvýšili odolnosť a udržateľnosť potravinových systémov," povedal prezident spoločnosti TetraPak Adolfo Orive.



Prieskum realizovaný v spolupráci s prieskumnou agentúrou Ipsos zahŕňal 5000 online rozhovorov v Brazílii, Číne, Nemecku, Indii, Keni, Južnej Afrike, Južnej Kórei, Španielsku, Spojenom kráľovstve a USA.