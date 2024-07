Prieskum: Spotrebitelia uprednostňujú kvalitu, lokálnosť a tradíciu

Nitra 18. júla (TASR) - Kvalitu produktov, lokálnosť, zdravotný, chuťový i ekologický aspekt produkcie či návrat k tradíciám považujú spotrebitelia za kľúčové atribúty pri výrobe potravinárskych produktov v prostredí Potravinového inkubátora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Potvrdil to prieskum zameraný na spotrebiteľskú akceptáciu nových potravinových výrobkov vyvíjaných v Potravinovom inkubátore, ktorý realizovalo Výskumné centrum AgroBioTech SPU. Zapojilo sa 53 zamestnancov univerzity, 27 študentov a 115 spotrebiteľov mimo univerzitného prostredia, informovala SPU.



Potravinový inkubátor sa orientuje na nové príležitosti v oblasti potravinárstva a rozvíja nápady a myšlienky na vývoj inovatívnych potravinárskych produktov. Získané informácie z prieskumov bude aplikovať pri vývoji a výrobe nových potravín a pri uvádzaní týchto produktov na trh. Ambíciou je prinášať potraviny pod univerzitnou značkou, ktorá zaručuje vysokú kvalitu, podporuje miestnych a regionálnych dodávateľov surovín a dodržiava tradičné výrobné postupy.



Výsledky prieskumu ukázali, že kľúčovými dôvodmi pre nákup potravín z Potravinového inkubátora sú podpora novej prevádzky a lokálnych producentov surovín, zdravé stravovanie, ako aj záujem spotrebiteľov o nákup a konzumáciu čerstvých a kvalitných potravín. Spotrebitelia majú záujem najmä o prírodné produkty, produkty s vysokým obsahom vlákniny, bez konzervačných látok a produkty so zníženým obsahom cukru, tuku a soli.



Medzi spotrebiteľmi z univerzitného prostredia sú pozitívne hodnotené predovšetkým zeleninové čipsy, čaje a ovocné šťavy. Prieskum potvrdil, že v budúcnosti by prijali nové druhy čerstvých slaných a sladkých pekárenských výrobkov, inovatívne rastlinné produkty ako alternatívu k potravinám živočíšneho pôvodu a inovatívne nealkoholické nápoje. Z hľadiska sladkých príchutí je možné za najatraktívnejšie považovať čokoládu a drobné ovocie, zo slaných príchutí sú najžiadanejšie soľ, syr a bylinky.



Spotrebiteľov mimo univerzitného prostredia najviac zaujali zeleninové čipsy, sušienky, džemy a ovocné šťavy. Privítali by nové výrobky v podobe zdravých cukroviniek, nových druhov čerstvých slaných a sladkých pekárenských výrobkov, inovatívnych nealkoholických nápojov či inovatívnych rastlinných produktov.