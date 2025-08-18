< sekcia Ekonomika
Prieskum: Spotrebiteľské úvery si berú hlavne rodiny s deťmi
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Záujem o spotrebiteľské úvery stále rastie, podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) v apríli tohto roka medziročne stúpli o 7,7 %. Spotrebiteľský úver, prípadne úver zo stavebného sporenia, podnikateľský úver alebo splátkový predaj využíva 17 % Slovákov a Sloveniek, vyplýva z júnového prieskumu agentúry Ipsos pre 365.bank na vzorke 1036 respondentov.
„V skupine ľudí, ktorá využíva uvedené typy úverov, sa častejšie nachádzajú tí, ktorí vykonávajú manuálnu prácu (63 %), majú menšiu či žiadnu finančnú rezervu (70 %), pričom viac ako polovica z nich žije v domácnosti s partnerom/partnerkou a deťmi, alebo len s deťmi (51 %),“ priblížila šéfka PR banky Zuzana Blažečková Janove.
Viac ako polovica respondentov (52 %), ktorí majú niektorý z uvedených typov úverov uviedla, že celkový čistý mesačný príjem ich domácnosti sa pohybuje v rozpätí 1501 až 3000 eur. Z prieskumu tiež vyplynulo, že v porovnaní s populáciou si spotrebiteľský alebo podobný úver najmenej berú ľudia, ktorí majú ukončené základné vzdelanie (8 %), študenti (3 %) a nezamestnaní (9 %).
„Vnímame, že záujem o spotrebiteľské úvery na Slovensku pretrváva; ponúkajú rýchlu a efektívnu pomoc, ak sa človek ocitne v situácii, keď potrebuje väčší obnos peňazí. Keďže úver sa spláca aj s úrokmi, je dobré sledovať vývoj úrokových sadzieb aj ponuky jednotlivých spoločností, ktoré úvery poskytujú, pričom mnoho klientov zabúda, že úvery je možné aj spájať alebo refinancovať,“ vysvetlila Blažečková Janove.
Rovnako je podľa nej dôležité si uvedomiť, že pôžička je záväzok a ujasniť si jej účel. V ideálnom prípade má slúžiť na získanie dlhodobého úžitku. „Klient by si mal položiť otázku, či bude vedieť úver splácať bez toho, aby to obmedzilo jeho každodenný život a mal by sa pozerať ako na výšku úveru a úroku, tak i na ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá zahŕňa všetky prípadné náklady spojené s úverom, ako napríklad poplatok za poskytnutie úveru,“ doplnila šéfka PR 365.bank.
