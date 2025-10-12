< sekcia Ekonomika
PRIESKUM: Strata zamestnania je najčastejšia príčina vzniku dlhov
Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Viac než polovica Slovákov, 54,6 %, považuje stratu zamestnania za najčastejšiu príčinu vzniku dlhov po splatnosti. Na druhom mieste sú vážne životné situácie, ako ochorenie, úraz či úmrtie v rodine (32,8 %) a 31,9 % uvádza problémy s bývaním a jeho nákladmi. Vyplýva to z prieskumu inkasnej spoločnosti EOS KSI Slovensko realizovaného agentúrou AKO na vzorke 1000 respondentov.
Až 30,1 % respondentov podľa prieskumu viní z dlhov nezodpovedné správanie sa a 9,5 % zvyšovanie životného štandardu. Mladí ľudia vo veku 18 - 33 rokov ďalej nadpriemerne uvádzali ako faktory spôsobujúce vznik dlhov po splatnosti bývanie (36 %), zdraženie potravín (27 %), infláciu (27 %) a rozšírenie rodiny o deti (11 %).
Samoživitelia nadpriemerne uvádzali náklady na bývanie a zdraženie potravín. Samoživitelia s jedným dieťaťom ešte navyše častejšie uvádzali aj infláciu a energetickú krízu. Nezodpovedné správanie častejšie uvádzali muži (35 %), 66- a viacroční (39 %), vysokoškolsky vzdelaní (41 %), viacgeneračné domácnosti (36 %).
Zvýšenie životného štandardu nadpriemerne uvádzali ľudia s nižším dosiahnutým vzdelaním z Prešovského a Košického kraja. Celkovo až 68,4 % Slovákov je presvedčených, že marketing pôsobí ako spúšťač už existujúceho rizika a podporuje zadlžovanie.
„Dáta jasne ukazujú, že kým objektívne príčiny zadlženia sú strata zamestnania či inflácia, subjektívne faktory ako nezodpovednosť a snaha o vyšší životný štandard s marketingom úzko súvisia,“ uviedol riaditeľ prieskumnej agentúry Václav Hřích.
Odborníci z EOS KSI Slovensko upozornili, že prevenciou zadlženia je predovšetkým dlhodobé plánovanie rodinného rozpočtu a priebežné odkladanie peňazí na počas roka. Dôležité je vyhnúť sa impulzívnym online nákupom, ktoré bývajú výsledkom marketingového tlaku, a porovnávať ceny s dôrazom na kvalitné, no cenovo dostupné alternatívy. Významnú úlohu zohráva nielen výučba finančnej gramotnosti na školách, ale aj otvorený rozhovor v rodine o hodnote peňazí a o tom, že nie všetko, čo vidia na sociálnych sieťach, je nevyhnutné vlastniť.
„Naše skúsenosti ukazujú, že dlh po splatnosti nie je len číselný údaj. Za každým prípadom stojí príbeh človeka, ktorému sa zmenil život, či už stratou práce, zdravotnými problémami alebo zlým finančným rozhodnutím. Preto vnímame našu úlohu nielen v hľadaní najmenej bolestivých riešení, ale aj vo vzdelávaní. Prevencia je vždy lepšia než riešenie dôsledkov,“ dodal riaditeľ EOS KSI Slovensko Peter Dvornák.
