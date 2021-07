PRIESKUM: Strategické ciele centier zdieľaných služieb sa menia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 3. júla (TASR) – Prvoradým strategickým cieľom väčšiny z centier zdieľaných služieb (CZS) v tomto roku je štandardizácia a zefektívnenie procesov. Znižovanie nákladov tak bolo v rámci poradia priorít odsunuté na druhé miesto. Trojicu strategických priorít CZS uzatvára dosahovanie obchodných hodnôt. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Deloitte.Spoločnostiam sa podľa prieskumu vo všeobecnosti darí dosahovať stanovené ciele. Zo skupiny CZS, ktoré označili štandardizáciu a zefektívnenie procesov ako jednu zo svojich priorít, je v jej dosahovaní úspešných až 78 %. Pri znižovaní nákladov sa darí dokonca až 88 %. Menej úspešné boli spoločnosti, ktoré označili ako jednu zo svojich priorít digitalizáciu. Úspešne napreduje iba približne polovica.Prieskum tiež ukázal, že CZS rozvíjajú schopnosť podporovať a poskytovať vyššiu pridanú hodnotu prostredníctvom dátových analýz, výkazníctva, digitálnych zručností, ako aj zlepšovania zákazníckej skúsenosti. Vytvárajú prostredie, v ktorom sa rýchlo prijímajú nové zručnosti umožňujúce zákazníkom dosahovať úspechy.Zmeny podľa prieskumu prinesie aj implementácia nových modelov práce. Model vzdialeného pracoviska, ktorý predpokladá, že sa v kancelárii bude pracovať iba niekoľko dní v mesiaci, plánuje prijať 14 % organizácií. Hybridný model, ktorý počíta s dvomi až tromi dňami v kancelárii za týždeň, plánuje implementovať dokonca až 73 % centier. Spoločnosti vďaka tomu počítajú so znížením nákladov a zvýšením produktivity.Podľa prieskumu sú potrebné aj zmeny v oblasti udržania talentov. CZS musia reagovať na meniace sa preferencie budúcich zamestnancov, a preto prijali celý rad tradičných, ale aj alternatívnych modelov na udržanie talentov.Z prieskumu tiež vyplýva, že 77 % CZS sa zameriava na rozvoj silnej firemnej kultúry, 62 % verí v neustále zlepšovanie a inovačné príležitosti. Pracovné modely zaznamenali, najmä vplyvom pandémie, výrazné zmeny. V reakcii na nové potreby v rámci stratégie udržania talentov aplikovalo 60 % centier zdieľané pracovné miesta a flexibilnú prácu vrátane práce z domu.Podľa prieskumu spoločnosti kladú väčší dôraz na diverzitu zamestnancov vo vedúcich funkciách. Vo vyše 80 % CZS, ktoré úspešne dosiahli tri a viac cieľov, zastávajú približne tretinu vedúcich funkcií ženy a zamestnanci z menej zastúpených menšín.Prieskum ukázal aj to, že digitálne technológie zostávajú kľúčové pri zavádzaní inovácií s cieľom znižovania nákladov. CZS, ktoré podľa prieskumu dosiahli tri a viac cieľov, prijali digitálnu transformáciu za svoju strategickú agendu.