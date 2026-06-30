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Prieskum: Stredné a veľké e-shopy v SR a ČR vykazujú rast
Významnou ambíciou je aj expanzia na zahraničné trhy, ktorú si za cieľ kladie 36 % e-shopov.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenská a česká e-commerce scéna nahráva väčším hráčom na trhu. Menšie e-shopy často bojujú so stagnáciou, pričom strední a veľkí hráči vykazujú dlhodobý rast a plánujú ďalšie investície. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Seyfor, ktorý realizovala medzi prevádzkovateľmi viac ako 430 e-shopov na Slovensku a v Česku agentúra B-inside. Medzi najčastejšie plány e-shopov do budúcnosti patrí rozširovanie sortimentu, investície do marketingu či expanzia na zahraničné trhy.
Celkom 38 % oslovených e-shopov uviedlo, že sa im dlhodobo darí a rastú. Ďalších 46 % respondentov zažíva striedavo lepšie a horšie obdobia, celkovo však ich podnikanie zostáva približne na rovnakej úrovni. Iba 16 % prevádzkovateľov priznáva, že ich e-shop dlhodobo stagnuje alebo klesá.
Výrazné rozdiely však možno vidieť v závislosti od veľkosti e-shopu. Z kategórie mini e-shopov uvádza dlhodobý rast iba 19 % respondentov. Stredne veľkí obchodníci rastú, deklaruje to 55 % z nich. Veľkí hráči sú na tom podobne - rastú v 57 %. Stagnáciu, naopak, priznáva necelá tretina mini e-shopov a len 4 % veľkých hráčov.
„Dáta ukazujú, že s rastúcou veľkosťou e-shopu rastie aj jeho odolnosť voči výkyvom trhu. Väčšie firmy majú spravidla širšiu zákaznícku základňu, lepšie nastavené procesy a viac možností investovať do ďalšieho rozvoja,“ komentuje výsledky prieskumu Tomáš Komárek, riaditeľ obchodnej divízie Money ERP a Vario v spoločnosti Seyfor.
Tomuto trendu zodpovedá aj vízia jednotlivých obchodníkov. Výrazný alebo aspoň mierny rast očakáva 71 % stredných a 73 % veľkých prevádzkovateľov. Medzi mini e-shopmi klesá tento podiel na 46 %.
Prieskum tiež ukázal, že väčšina e-shopov nechce iba udržiavať súčasný stav, ale aktívne plánuje ďalší rozvoj. Najčastejším plánovaným krokom je rozširovanie sortimentu, ktoré spomenulo 63 % respondentov. Viac ako polovica chce investovať viac prostriedkov do marketingu.
Významnou ambíciou je aj expanzia na zahraničné trhy, ktorú si za cieľ kladie 36 % e-shopov. Približne štvrtina respondentov plánuje rozšíriť svoje tímy a 22 % uvažuje o spustení ďalšieho e-shopu. Obmedzenie alebo ukončenie činnosti zvažuje len 5 %.
Výsledky prieskumu potvrdzujú, že slovenská a česká e-commerce sféra vstupuje do zrelšej fázy vývoja. Najväčší optimizmus vykazujú stredné a veľké e-shopy, väčšina z nich aspoň mierne rastie a má konkrétne plány na ďalší rozvoj. Menší prevádzkovatelia zostávajú, naopak, vzhľadom na konkurenciu opatrnejší.
Prieskum sa realizoval v roku 2025 medzi viac ako 430 prevádzkovateľmi e-shopov rôznych veľkostí v Českej republike a na Slovensku. Okrem iného sa zameral na zistenie stavu digitalizácie e-commerce, postojov obchodníkov k novým technológiám a na identifikáciu konkrétnych prekážok v rozvoji podnikania.
Celkom 38 % oslovených e-shopov uviedlo, že sa im dlhodobo darí a rastú. Ďalších 46 % respondentov zažíva striedavo lepšie a horšie obdobia, celkovo však ich podnikanie zostáva približne na rovnakej úrovni. Iba 16 % prevádzkovateľov priznáva, že ich e-shop dlhodobo stagnuje alebo klesá.
Výrazné rozdiely však možno vidieť v závislosti od veľkosti e-shopu. Z kategórie mini e-shopov uvádza dlhodobý rast iba 19 % respondentov. Stredne veľkí obchodníci rastú, deklaruje to 55 % z nich. Veľkí hráči sú na tom podobne - rastú v 57 %. Stagnáciu, naopak, priznáva necelá tretina mini e-shopov a len 4 % veľkých hráčov.
„Dáta ukazujú, že s rastúcou veľkosťou e-shopu rastie aj jeho odolnosť voči výkyvom trhu. Väčšie firmy majú spravidla širšiu zákaznícku základňu, lepšie nastavené procesy a viac možností investovať do ďalšieho rozvoja,“ komentuje výsledky prieskumu Tomáš Komárek, riaditeľ obchodnej divízie Money ERP a Vario v spoločnosti Seyfor.
Tomuto trendu zodpovedá aj vízia jednotlivých obchodníkov. Výrazný alebo aspoň mierny rast očakáva 71 % stredných a 73 % veľkých prevádzkovateľov. Medzi mini e-shopmi klesá tento podiel na 46 %.
Prieskum tiež ukázal, že väčšina e-shopov nechce iba udržiavať súčasný stav, ale aktívne plánuje ďalší rozvoj. Najčastejším plánovaným krokom je rozširovanie sortimentu, ktoré spomenulo 63 % respondentov. Viac ako polovica chce investovať viac prostriedkov do marketingu.
Významnou ambíciou je aj expanzia na zahraničné trhy, ktorú si za cieľ kladie 36 % e-shopov. Približne štvrtina respondentov plánuje rozšíriť svoje tímy a 22 % uvažuje o spustení ďalšieho e-shopu. Obmedzenie alebo ukončenie činnosti zvažuje len 5 %.
Výsledky prieskumu potvrdzujú, že slovenská a česká e-commerce sféra vstupuje do zrelšej fázy vývoja. Najväčší optimizmus vykazujú stredné a veľké e-shopy, väčšina z nich aspoň mierne rastie a má konkrétne plány na ďalší rozvoj. Menší prevádzkovatelia zostávajú, naopak, vzhľadom na konkurenciu opatrnejší.
Prieskum sa realizoval v roku 2025 medzi viac ako 430 prevádzkovateľmi e-shopov rôznych veľkostí v Českej republike a na Slovensku. Okrem iného sa zameral na zistenie stavu digitalizácie e-commerce, postojov obchodníkov k novým technológiám a na identifikáciu konkrétnych prekážok v rozvoji podnikania.